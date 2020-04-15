【停課在家學】留意SEN同學特殊需要　選網上教材要符合四個原則

停課期間，受影響的還有一群SEN學生 ,他們更比一般同學更難適應停課後我生活，繼而和家人產生更多磨擦。而網上資源眾多也是針對一般學生，對於SEN同學的特殊需要則未必照顧到，至於家長可以做甚麼去幫助SEN孩子，可以參考以下意見。 拍攝：詹郭敏, 李偉軒 剪接：呂志豪

先自學再教學 網上教學有助觀察小朋友需要

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心項目經理馮桂儀導師指，SEN學生在停課期間面臨更多挑戰，會應因不同特徵引發不同的學習和情緒問題。例如過度活躍症的小朋友要留在家中，難以外出放電；專注力失調的同學在家學習易受干擾等等。不過馮導師亦認為「有危先有機」，家長可把握這段時間，留意小朋友網上習情況，甚至陪伴他們一起上課，更能掌握小朋友的實際需要，後續的溫習或做功課也更得心應手。除此之外，目前停課，家長要做「教學」的工作，亦建議家長先自學，再把自己的學習經歷應用在教學之上。

香港教育城發展部主管洪婉玲女士針對SEN學生需要，列出了以下注意事項，而片中提及的教學資源亦會分享給大家。

教城書櫃

當中有大量不同年齡層的電子書供免費閱讀，並有發聲及調較字體大小功能，需申請教育城帳戶（免費），按此進入

共融資料館＋智識遊樂園

共融資料館有豐富的內容令家長更了解SEN小朋友需要，智識遊樂園則有助提高學生的知識量和全面地培養學生的學習能力。所以遊學園內分別有學術方面的遊戲，和促進腦部發展的遊戲。

自閉兒生命建立發展社

自閉兒生命建立發展社拍攝了一系列影片供停課期間的家根及小朋友觀看，包括專為疫情設計的兒歌。