新冠肺炎│英國返港　母機場確診　4歲女由父陪入檢疫中心亦染疫

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今天（18日）本港新增兩宗確診個案，其中一人是4歲女童，她與媽媽在4月10日回港，曾做病毒測試，但當時結果是陰性，至4月16日開始流鼻水，結果呈陽性反應。她母親早前確診，女童因此被送到檢疫中心，她的父親沒有到英國，但因需照顧女童，而一同入住檢疫中心。 另外，現時衞生署要求旅客即時在亞博留下深喉唾液樣本，有專家質疑，如果有人抵港時病毒量不足以被檢測到，就可能會成漏網之魚。衞生署今天公布，下周一開始，所有旅客除了需要即場留下樣本外，也會獲發一個樣本瓶，在檢疫期完成前交回衞生署，以供再做多一次測試。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

+ 32 + 31 + 30

母女同機另一名青年確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增兩宗個案，第1023宗是一名4歲女童，她在2月11日至4月10日與母親到英國，4月10日抵港，在機場做病毒測試，但當時是陰性，但其母親則確診，她因此被送到檢疫中心。女童的父親沒有到英國，但因需照顧女兒，而一同入住檢疫中心。女童在本周四（16日）流鼻水，結果對測試呈陽性反應。她現時在瑪麗醫院留醫，她的媽媽是第994宗個案。

翻查資料發現，新增確診4歲女童（第1024宗案），她與母親（第994宗個案）於本月10日乘搭國泰航空航班CX252返港。母親坐60H座位，她在亞博檢診時被發現確診，屬無病徵患者；同機坐15K座位的19歲青年亦無病徵，在亞博館檢測時確診，為第995宗個案。

被問到會不會覆檢早前的入境者，張竹君指，由於有數萬人正接受檢疫，難以重新派樽給所有人，而有需要時檢疫人士也可到私家醫生等接受病毒測試。 （高仲明攝）

29歲男子昨返港回家後 無病徵確診

第1024宗個案是29歲男子，他在菲律賓讀書，昨天回港，在亞博留下樣本後回到位於東涌的家中，雖然他沒有病徵，但結果呈陽性反應。他有3個密切接觸者，是家人和同住的朋友。

衞生署今天公布，下周一開始，所有旅客除了需要即場留下樣本外，也會獲發一個樣本瓶，在檢疫期完成前再做多次測試。 (資料圖片／勞顯亮攝)

下周一起抵港旅客需二次檢測

張竹君稱，下周一開始，所有旅客抵港後，除了需要即場留下深喉唾液樣本外，也會獲發一個樣本瓶，在檢疫期完成前再做多次深喉唾液測試，但需研究會要求這批人在哪天交回樣本瓶。當局會利用數據，去研究相關風險有多高。她呼籲檢疫人士如出現病徵，應盡快求醫。被問到會不會覆檢早前的入境者，張竹君指，由於有數萬人正接受檢疫，難以重新派樽給所有人，而有需要時檢疫人士也可到私家醫生等接受病毒測試。