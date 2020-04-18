新冠肺炎│29歲患者住東涌海堤灣畔　昨乘CX906航班從菲律賓回港

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今天（18日）本港新增兩宗確診個案，累計個案1,024宗。 第1023宗個案為4歲女童，與母親（第994宗個案）在2月11日至4月10日同到英國，並乘國泰航空CX252航班回港。女童坐60J座位，其母親則坐60H座位。 第1024宗個案是29歲男子，於菲律賓馬尼拉留學，昨日乘國泰航空CX906航班返港，座位編號為63D。患者沒有病徵，昨日在亞博留下唾液樣本後，回到東涌海堤灣畔1座住所。

患者住在東涌海堤灣畔1座。（資料圖片）

4歲女童曾遊英國兩個月 母親早前​已確診

今日新增的兩宗個案均有外遊紀錄。第1023宗個案為4歲女童，現於瑪麗醫院留醫。她與母親（第994宗個案）在2月11日至4月10日同到英國，乘國泰航空CX252航班回港，女童坐60J座位，其母親則坐60H座位，屬於經濟客艙，於4月10日抵港。同機上有另一確診患者，是坐在商務客艙15K座位的19歲青年（第995宗個案）。

二人在機場做病毒測試，女童當時檢測結果呈陰性，其母親則確診，她因此被送到檢疫中心。女童在4月16日開始流鼻水，今日確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會中表示，女童的父親沒有到英國，但因需照顧女兒，一同入住檢疫中心。

29歲男患者乘CX906航班 昨從馬尼拉返港

第1024宗個案是29歲男子，於菲律賓馬尼拉留學，昨日乘國泰航空CX906航班返港，座位編號為63D，屬於經濟客艙。張竹君稱，患者沒有病徵，昨日在亞博留下唾液樣本後，回到東涌海堤灣畔1座住所，現於瑪嘉烈醫院留醫。他有三名密切接觸者，是家人和同住的朋友。

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下周一起 回港人士須在檢疫期間再做病毒檢測

最近有數名抵港人士於家居檢疫後確診，衞生署於下周一（20日）起，除了要求所有於機場抵港、沒有出現病徵的人士，必須到亞博臨時樣本採集中心做病毒檢測，亦會向有關人士提供額外樣本瓶，要求他們在家居檢疫期間，進行另一次病毒檢測。有關人士在取得額外樣本瓶後，須於完成14天強制檢疫前，自行收集深喉唾液樣本，然後透過其親友或上門收取樣本速遞服務，將樣本交回其中一個收集診所。

衞生署轄下13間指定胸肺科及皮膚科診所，於上午9時至11時收集樣本。有關人士亦可於星期一至五上午8時30分至9時30分（公眾假期除外），到部分醫院管理局轄下的普通科門診診所提交樣本。

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