新冠肺炎｜家舍成白血病童家屬互助橋樑　同路人鼓勵正面抗病

病魔無情，人間有愛。病童及其家人無論心身都承受極大壓力，香港麥當勞叔叔之家成立24年間支援無數病患家庭，家庭間互助成為彼此心靈支柱，在抗癌路上不再孤單。患有急性白血病的鈊淇，曾因長期住院而變得沉寂，但在家舍她認識不少同路好友再次變得開朗；媽媽也在此獲得鼓勵，走出自責再次掛起笑容面對病魔。

鈊淇在2018年確診患上白血病，媽媽一直在其身邊貼身照顧。（盧翊銘攝）

人生無常，健康不是必然。5歲的鈊淇在2018年的年底開始出現腳痛、持續低燒達兩個月，多次求醫均未能找出原因，其後她的眼睛因腫脹未能打開而入住北區醫院。至同年的12月24日，白血球切面化驗報告證實鈊淇患上急性白血病，並轉入威爾斯親王醫院兒童癌症病房接受化療。

曾自責未能給健康身體女兒

消息對鈊淇媽媽來說晴天霹靂，心裏一沉覺得天意弄人，另一邊廂又對終找出病因感到踏實下來。她憶起過去：「當時都覺得『唔係呀嘛，個天咁樣玩我』，也自責未能給予一個健康的身體鈊淇。」

抗癌路對任何人都不容易，媽媽望着鈊淇細小的身驅雙手插着留置針（種豆）作輸藥，頸部同樣開洞以人工血管入藥，「醫生直言化療藥是毒藥，成人的身體也未必能夠承受，最後要看她的造化。」

化療用藥濃度高，留置針也會因長時間輸藥而溶蝕，一滴滴的藥物由針管流到鈊淇手背，結果留下了一個又一個啡色點狀的疤痕。談到此時，媽媽不自覺地摸着鈊淇的小手，我見猶憐。

患者與家人身心同受煎熬

兒童住院需要父母24小時貼身照顧，媽媽每日來往威院及上水的住所，疲於奔命，加上鈊淇年幼不懂表達，痛楚不適都只能通過發脾氣去宣泄，差點使其陷入崩潰。她承認，當看着女兒生病，自己也相當痛苦、難受，「有時其實我也感到氣餒，因為不知道她為何又發脾氣。覺得真的撐不下去。」

鈊淇一家其後獲社工的轉介，入住距離威院僅數分鐘路程的多石村香港麥當勞叔叔之家。在這個家舍，無論是鈊淇及媽媽都能夠找到陪伴、安慰。在這個家舍，因化療副作用而脫髮的鈊淇不再異相。在這個家舍，媽媽可以在廚房與其他家長分享難處及經歷。媽媽說：「鈊淇入住認識了最好朋友，經常一起玩耍好不熱鬧。我也可以與其他家長下廚，好過對着四面牆，又無人能夠交談。」

盼疫情過去再出外遊玩

經過半年化療，鈊淇的病情穩定下來，訪問當日更不時「嘻嘻嘻」地大笑起來。有什麼說話想對媽媽說？鈊淇雖然未有回應，但卻笑笑口緊緊依靠着媽媽；一個動作勝過千言萬語。

鈊淇在患病前最愛騎單車，但化療時因為免疫力低下而一度要放棄，現時身體情況好轉卻面對新冠肺炎疫情，媽媽感慨：「很想疫情快過去，讓鈊淇可以出外遊玩及上課。」同時，家舍為防疫也禁止所有探訪活動，也不容許入住家庭出房活動，鈊淇在訪問當日便把握機會在花園踏單車，重拾舊時生活。

訪問當日臨近復活節，鈊淇特意挑選了美人魚的服飾讓記者拍攝，又不時展示手上的復活蛋。（盧翊銘攝）

第二個家舍將設觀塘 多石村家舍不會停止服務

香港麥當勞叔叔之家慈善基金總幹事黃婷婷服務23年，見證過不少病童成功康復。她表示，家舍現時共提供23間房間，每年約有100個家庭入住，使用率達九成半，需求殷切。

由於啟德兒童醫院已啟用，大多的兒童科目也轉至該處；麥當勞叔叔之家將於觀塘有信街設立第二個家舍，希望屆時可以服務更多的有需要的兒童。黃婷婷強調，病童前往覆診會有專車方便他們出入，多石村的家舍服務並不會停止。有需要的家庭可以按此了解更多。