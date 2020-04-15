【消委會】最貴樣本食鹽含鉛超標或影響兒童智力　4款食鹽可致癌

消委會今日公布第522期《選擇》月刊，消委會測試了市面上39款預先包裝的食鹽樣本，發現售價高達440元、最貴的樣本檢出的鉛含量，超出標準上限，有機會影響兒童的神經發育及降低智力，亦會影響成人的血壓的收縮壓。 此外，4款食鹽亦檢出總砷，其中一款樣本更超過標準上限。消委會表示，微量無機砷已可致癌。

消委會說，「The Original Himalayan Crystal Salt」喜馬拉雅山水晶幼鹽（#31）檢出的鉛含量為每公斤3毫克，但售價卻是最高。（消委會圖片）

最貴樣本含鉛含量超標

消委會發現，最貴的樣本「The Original Himalayan Crystal Salt」喜馬拉雅山水晶幼鹽，檢出的鉛含量為每公斤3毫克，超過香港將於今年11月1日實施的《食物攙雜（金屬雜質含量）修訂規例》的上限，及內地標準每公斤2毫克的上限，亦超過食品法典委員會的上限。

消委會說，經飲食慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育及降低智力，亦會影響成人的血壓的收縮壓。該款鹽售440元，來源地為巴基斯坦。

加康栢」秘魯天然淺粉紅岩鹽粗粒及人手採集（#33）的總砷含量每公斤0.55毫克，超過標準上限。（消委會圖片）

4款檢出總砷 微量無機砷已可致癌

消委會又說，4款樣本檢出總砷，分別是「Le Paludier de Guérande」Sel de Guérande Ground Sea Salt、「Super Food Lab」喜馬拉亞山粉紅海鹽、「加康栢」秘魯天然淺粉紅岩鹽粗粒及人手採集及「Cape Foods」即磨喜馬拉雅粉紅碘鹽，含量為每公斤0.045至0.55毫克，其中「加康栢」的總砷含量，更略超過香港修訂規例、內地標準及食品法典委員會的上限。

消委會表示，根據食品添加劑專家委員會資料，其中一種無機砷為三氧化二砷（俗稱砒霜），數據顯示微量無機砷可導致一系列不良影響，包括肺癌、皮膚癌、膀胱癌，以及皮膚病變。

（消委會圖片）

四款檢出微塑膠

消委會又指，在4款海鹽樣本檢出微塑膠，分別是「City ' Super」幼海鹽、「裕 華國貨」天然海鹽、「食益寶」有機天然海粗鹽及「Cape Herb & Spice」南非海鹽，大約佔海鹽類別的兩成，總含量由每公斤114微克至17,200微克。當中以「Cape Herb & Spice」南非海鹽檢出的總微塑膠含量最高。

4款樣本驗出的微塑膠，以聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）最為常見，其次是聚丙烯（PP）。消委會說，樣本中的微塑膠可能來自受污染的原料或產品的塑膠包裝。

加碘鹽無碘質

消委會說，「La Baleine」一款鹽標明為「加碘鹽」，其包裝標示每100克產品含3500微克碘質，但卻不能檢出碘質，故已交給食安中心跟進及海關參考。