【逃犯條例】警方指沙嶺墳場遺體死因有證明　批有人褫奪死者尊嚴

香港警察Facebook專頁今日（19日）貼出短片，指沙嶺墳場的每一具遺體的死因都有醫生證明，或經過死因裁判庭調查，強調「肯定不會有人死得不明不白」，大部份遺體都有身份。 片中又批評若有人將死者「想像」成被殺害的無名屍體，是褫奪了死者的最後尊嚴。

沙嶺公墓位處文錦渡附近，無人認領的遺體會下葬在此。（資料圖片）

警方：肯定不有人死得不明不白

該專頁以「警察專題」、「破解都市傳說」為題貼出短片，短片中訪問了食環署高級衛生督察徐旭曦。徐旭曦說，食環署處理的大部份無人認領遺體都有身份，包括死者的姓名、性別或年齡等，「他們不過是離世時找不到親人，或者親人放棄了處理他的遺體，所以才變成無人認領。」

短片又指，沙嶺墳場的每一具遺體的死因都有醫生證明，或經過死因裁判庭調查，強調「肯定不會有人死得不明不白」。

短片中訪問了食環署高級衛生督察徐旭曦。（警方Facebook專頁）

批評有人褫奪了死者的最後尊嚴

徐旭曦說，他們處理無人認領遺體時，會先核對遺體手帶的資料，以了解與醫院或公眾殮房所提供的資料是否相符，然後才會把遺體放進棺材封館，處理完畢後，會把資料儲放在電腦系統內。

短片續指，墳場內的死者都有自己的故事，他們均值得尊重，批評若有人將死者「想像」成被殺害的無名屍體，是褫奪了死者的最後尊嚴。

徐旭曦說，食環署處理的大部份無人認領遺體都有身份，包括死者的姓名、性別或年齡等。（警方Facebook專頁）

指無人認領遺體的數目大跌

短片又引述食環署的數據，稱在2010至2019年期間，無人認領遺體的數目由704跌至256人。短片解釋，由於科技進步，當局比以往更大機會聯絡上死者家人。短片又指，在2019／20年第一季間，死者的年齡以41歲或以上人士佔多數。