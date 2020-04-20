新冠肺炎｜1至3月失業率4.2%　就業不足率升至2.1% 　近10年高位

新冠肺炎疫情持續，各行各業受到重創。政府統計處今日（20日）發表最新勞動人口統計數字，本港1月至3月期間，失業率為4.2%，較去年12月至今年2月的3.7%，上升0.5個百分點；就業不足率亦由去年12月至今年2月的1.5%上升至今年1月至3月的2.1%。總就業人數下跌至3,720,000人，減少約48,800人，按年跌幅擴大至3.6%，為有紀錄以來的最大跌幅。 勞工及福利局局長羅致光表示，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，全球金融危機爆發後的最高水平，就業不足率則急升至3.9%，為2003年6月至8月沙士後的高位。當中，餐飲服務活動業的情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。

根據政府統計處今日（20日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率在今年1月至3月上升0.5個百分點至4.2%，為超過9年來的高位，就業不足率亦急升0.6個百分點至2.1%，為近十年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至3.6%及2.2%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。



勞工及福利局局長羅致光表示，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平。另外，就業不足率則急升至3.9%，為自2003年6月至8月受沙士沉重打擊後的高位。當中，餐飲服務活動業的情況極其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至8.6%及5.4%。



另外，隨建造活動顯著放緩，建造業的失業率及就業不足率分別急劇上升至8.5%及7.1%。運輸業及教育業的失業及就業不足情況亦明顯惡化。大多數其他行業的勞工市場情況亦見不同程度的惡化。

羅致光續指，勞工市場在短期內將繼續面對疫情，對經濟衝擊所帶來的巨大壓力。為確保經濟活力及減輕市民的財政負擔，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，當中包括《財政預算案》中的一次性措施，以及「防疫抗疫基金」下的兩輪措施，總額為2,875億元。當中「保就業」計劃，以及多個為特定行業提供援助的項目，應有助保住僱員的就業。



▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼（按順序）