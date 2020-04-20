【新冠肺炎】本地個案再現　許樹昌料限聚令須延長一至兩周

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，日前有47歲維珍航空女地勤確診感染，屬未找出源頭的本地感染個案。衞生防護中心指，即代表疫情受控的關鍵28日，需重新計算。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）於港台節目《千禧年代》指，由於需要追查新本地個案的感染途徑、緊密接觸者，相信「限聚令」等需要延長一周或兩周，意味著本月內無望取消「限聚令」。他又說，是次為新型傳染病毒，難以長時間無本地個案，若一段時間無不明來歷個案或保持確診數於單位數，相信仍可接受。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

「限聚令」原訂於周四（23日）屆滿，中大呼吸系統科講座教授許樹昌在《千禧年代》上說，由於周日（19日）再出現本地感染個案，需要時間去追查個案的感染途徑，及追蹤其緊密接觸者，相信「限聚令」等拉寬社交距離的措施需要延長，但延長一周或兩周需要由政府決定。

料本港暫時未會復課

被問及代表疫情受控的關鍵28日是否需重新計算，許樹昌說最理想為維持28日無本地個案，但由於是次疫情為新的傳染病毒，難長時間無新增本地個案。他續說，若長時間無不明來歷個案或維持確診個案數量於單位數，仍屬可接受的情況。他又稱，相信香港暫時未會復課。

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相信女地勤於機場感染機會較高

而新增的本地個案、即47歲維珍航空女地勤，許樹昌說由於地勤屬高危職業，加上她需要接待英國旅客，相信她在機場感染的機會較高，但稱由於機場旅客眾多，難追蹤由誰人傳染，現時最重要為找出緊密接觸者，防病毒傳入社區。