新冠肺炎｜國泰3月載客量跌九成　飛機停泊機場逾7日蓋防護套

新型冠狀病毒肺炎疫情於世界各地蔓延，全球出行受影響，航空業大受打撃，國泰航空3月的載客量按年跌九成。國泰今日（19日）於社交網站表示，會將所有停留超過7日的飛機，在其引擎蓋上特制的防護套；窗戶和擋風玻璃清洗後，亦會以反光物料遮蓋；輪胎和機輪組件都會仔細包好，以保養飛機。

▼香港機場停機坪 泊滿飛機「奇觀」▼

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國泰航空早前宣布，旗下的國泰及港龍3月份載客量為31.11萬人，按年大跌九成；而且隨着香港對所有非本地居民旅客，實施入境限制，3月下旬的客運需求急劇下滑，3月30及31日的乘客量，每日僅為1,000人以下。國泰透露，4、5月只會運營少數基本客運航班，相當於正常運力3%。

疫情影響下，香港機場經常出現停機坪泊滿飛機的情景，數十輛飛機同時停泊。國泰今日於Facebook專頁表示，停機坪的機會用心保養，所有停留逾7日的飛機，其引擎均會蓋上特制的防護套；機艙窗戶和擋風玻璃清洗後會以反光物料遮蓋；起落架的接縫會注入潤滑油；輪胎和機輪組件會包好，防止受天氣影響，以致受污染和變質；機艙內所有組件包括座椅，亦都會蓋上防護套。根據國泰的相片，有飛機的引擎已用綠色的防護套蓋上。

有飛機的引擎已用綠色的防護套蓋上。（國泰Facebook相片）

國泰行政總裁鄧健榮本月初向員工發信，指以往每日平均服務十萬名乘客，但疫情影響下，曾經一日只有582名顧客。信中指，除了高層今年內減薪兩成半至三成，無薪假計劃亦擴至外站員工。另外，國泰近日宣布關閉駐美國的機艙服務員外站，料286名員工受影響，恐被裁員。