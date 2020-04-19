【新冠肺炎】專家倡社區抽血驗抗體比率　張竹君：技術未成熟

新冠肺炎疫情持續，本港今日（19日）新增兩宗確診個案，外地傳入及本地個案各一，前者是前日由英國經多哈返港的35歲男教師、後者則是任職維珍航空地勤的47歲女子。 本港至今累計確診錄得1025宗，601宗已出院，相隔9日後再現本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提醒，當中不排除有隱形傳播鏈，「社交距離愈做盡愈好」。有學者提倡於社區抽血驗抗體，張竹君則指，相關技術未見成熟，港府暫時未展開相關計劃。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌受訪時提到，未來疫症「爆到咁上下」，料需在社區內抽查一萬至兩萬人抽血，檢驗體內有無抗體，以便得出染病比率，亦可了解病毒爆發力。（無綫電視截圖）

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（19日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時指，疫情發展至一定程度，可在社區內抽查一萬至二萬人抽血檢驗抗體，有助了解病毒的爆發力，並由此推算社區內的抗體比率。被問到相關情況，張竹君回應稱，知悉有學者有意就此研究，惟現階段技術「未係好成熟」，因為有抗體是否代表未受感染，各國專家仍在探討中，「政府未開始要大量驗血驗抗體」。

本港確診個案回落，公立醫院壓力減輕，醫管局主席范鴻齡昨表示，正計畫設立社區康復隔離設施。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，有確診病人陸續出院，第一線負壓病床使用量回落至約五成，但局方仍需有兩手準備，以便應對下一波疫情。她表明，醫管局正研究將康復中病人改送至社區康復設施，但考慮到改裝需時，或研現有社區康復隔離中心是否適用。港府及醫管局一直有商討有關計劃，有消息會再作公布。

張竹君則回應稱，驗血驗抗體技術現階段未見成熟。（歐嘉樂攝）

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