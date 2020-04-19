新冠肺炎｜維珍女地勤中招　隔10日再現本地個案　或存隱形傳播鏈

本港新型肺炎確診宗數累計錄1,026宗（包括1宗疑似個案），最新確診的兩人，其中一人是47歲維珍航空女地勤，衞生署稱她屬本地個案，暫未知感染源頭，病人的69個同事需接受病毒檢測。 今日是連續第八日錄得單位數確診個案增幅，而對上一宗本地個案出現是4月9日，惟事隔10日再出現本地個案，衞生署稱反映社區仍然有隱形傳播鏈，署方稱若按兩個潛伏期內無新增本地個案才算疫情受控，意味需再由今日起重新計算多28日，才可有定論。

率先在武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，香港連續第8日錄單位數增幅，今日增兩宗累計至1,026宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，第1026宗個案、47歲女患者屬本地個案，暫未知感染源頭，病人是維珍航空的地勤人員，平日工作主要是分流從英國抵港旅客前往乘車、入境及取行李，不算最前線的人員，但偶爾亦需要回答旅客的查詢。

女地勤發病後仍有上班 曾三度求診

病人2月20至25日到過英國，但至4月6日起才發病有咳嗽，潛伏期間，3月23至31日她主要在東涌裕東苑賀東閣的家附近逗留，曾到過富東商場。病人自4月1日上班，4月14及16日曾在機場診所求醫，至4月17日放假時，到北大嶼山醫院急症室求診，翌日交回深喉唾液樣本後確診。

張竹君稱病人平日有戴口罩，但其病徵不嚴重，或在社區有不經意的傳播。病人獨居，家居無密切接觸者，但她發病後曾上班一段時間，有與同事一起吃飯，其中一名同事有病徵已入院，張竹君稱，未知會否有同事是隱性傳播者，故安排69個同事做深喉唾液病毒檢測，望找出感染源頭。

▼限聚令升級延長▼

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疫情受控關鍵28日 需重新計算

對上一宗源頭未明的感染個案已是10日前，張竹君認為再有本地個案出現，反映仍有隱形的社區傳播鏈。她又指，部份病徵輕微病人或意識不到自己染病，未必即時求醫，亦有些人的職業較高危，如在機場工作或的士司機等需接觸旅客的人，這些人需加倍留意自己有無病徵。

她續指，若按兩個潛伏期、即28日內無本地個案等同疫情受控去計算，計算方式是將患者離開社區、被送入醫院的當天列為「第零日」，意味需重新從今日起計算兩個潛伏期，無新增本地個案才算受控。

至於限聚令等政策幾時可放寬，張竹君透露政府正積極考慮需否延長限聚令，但除公共衛生以外，政府需同時考慮其他因素，如有詳情待政府公布。