新冠肺炎｜研究：武漢118染疫孕婦9人流產　成功產子逾9成需剖腹

率先在武漢爆發疫情的新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，內地多間醫院人員合作撰文並在醫學期刊《新英倫醫學雜誌》刊登，分析武漢當地118名染疫孕婦的臨床病徵及產子數據，當中9人流產，而研究期間產子的68人當中，九成三人需剖腹產子。大部份孕婦病徵輕微，有9人情況嚴重，其中一人需要接駁呼吸機，但團隊認為無證據顯示孕婦確診患重症的機會較一般人高。 研究團隊的數據是自去年12月8日始，揭示最早於12月初或已有孕婦確診，早於內地官媒公布12月27日才有第一批確診患者入院的說法。

武漢、北京、廣州等地多間醫院人員撰文，分析自去年12月8日至今年3月20日期間，在武漢確診新型肺炎的118名孕婦的臨床表徵數據，其中84人在快速測試對病毒呈陽性，餘下34人的肺片顯示有染病跡象。

9人情況嚴重 當中1人需用呼吸機

研究期間，共有9名孕婦流產，當中3人自然流產、2人有子宮外孕、4人因病情關係接受墮胎手術。另有68人成功產子，其中63人剖腹產子，6成人因新型肺炎的影響需剖腹。產下的嬰兒當中有14人屬早產，8人經人工催生。團隊其後為當中8名嬰兒取樣，亦為3名孕婦取母乳樣本做新型冠狀病毒測試，均呈陰性。

病徵方面，有約九成染疫孕婦病情輕微，發燒、咳嗽等是較常見病徵，惟有9名孕婦病情嚴重，血含氧量低於正常水平，包括1名情況危殆的孕婦，她需使用呼吸機。9人其後均康復出院，無人死亡。團隊認為，這批孕婦的重症比例約8%，低於中國患者的重症比例約15.7%，現階段數據顯示孕婦染疫後，其重症風險未必會提高。

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或有孕婦早於12月8日染疫

是次研究數據是自去年12月8日起收集，惟據內地官媒《環球網》昨日（19日）發布的一名湖北省醫生專訪，該醫生稱武漢首批感染新型肺炎的病人是於去年12月27日入院，今次研究或揭示武漢早於12月8日已有孕婦確診染疫。研究由國家自然科學基金委員會資助，文章已於醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表。