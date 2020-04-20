團結香港基金料未來公屋輪候時間突破6年　疫情或延誤公屋落成

本港現時公屋一般申請者的平均輪候時間為5.4年，團結香港基金今日（20日）發表新一份土地房屋政策研究報告，當中預計未來四年的公營房屋供應量為每年2.04萬伙，仍落後長策目標超過3成，估計公屋輪候時間將會突破6年。 團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指，報告仍未計及新型冠狀病毒對住宅落成量的影響，估計疫情對公營房屋及私樓落成將再有負面影響。基金建議，政府應成立一個中央小組，協調各個政府部門涉及公營房屋及私樓項目的發展程序，及重新成立《長策》督導委員會，以檢視房屋需求量量及供應推算方法。

團結香港基金發表報告，估計未來4年公營房屋落成量為每年平均2.04萬伙，較長策目標落後32%。（資料圖片）

團結香港基金發表發表新一期土地房屋政策研究報告，指出本港公營房屋在未來4年的預計落成量為每年平均2.04萬伙，較長策目標落後32%，而今個年度更只有1.38萬伙單位，相關的預測為疫情前所作的推算。他們又預測於未來10年的公營房屋短缺為6.6萬伙，估計平均輪候時間將在2023年突破6年。

報告中指，有公營房屋項目因改劃後程序而延誤，包括收地、工程研究等因素。他們舉出三個公屋項目為例，包括在馬頭角、粉嶺及油塘的項目，指出當中可同時進行研究工序及改劃等以縮短建築時間。

連續兩年估計私樓落成斷崖式下跌

私樓方面，團結香港基金繼去年後，再度預測未來5年的私樓落成量將再出現「斷崖式下跌」，在未來5年落成量每年平均1.6萬伙，較去年預測的1.85萬伙減少。

團結香港基金建議，政府應授權一個中央小組，統一處理土地規劃、發展申請，包括協調各個政府部門涉及公營房屋及私樓項目的發展程序。（資料圖片）

中央小組協調各個政府部門

團結香港基金建議，當局應加快現時所有的土地開發項目，包括土地改劃、新發展區發展、土地共享先導計劃等。當中10項建議包括授權一個中央小組，統一處理土地規劃、發展申請，包括協調各個政府部門涉及公營房屋及私樓項目的發展程序。他們又建議政府建立一站式的公開平台，向公眾披露項目進度，以加快各個發展程序。至於其餘的建議包括優化補地價機制、界定各部門就發展、建築的審查及批核範圍、為不同類型的申請訂立法定的批准時限、簡化土地契約、善用劃作「綜合發展區」地帶的土地等。

他們又指，長策現時計算方法有問題，稱因落成量不足，導致每戶家庭住戶數目被推高，變相低估預測需求及令供應目標下跌。他們建議當局重新成立《長策》督導委員會，檢視房屋需求推算方式。

團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山稱，政府內部出現協調問題，應合力協調縮短建屋時間。（資料圖片）

疫情致地盤停工、材料運輸受阻

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指，中央小組的角色與土地共享先導計劃的小組類似，但將範圍擴展至其他公私營房屋項目。而受新型冠狀病毒疫情的影響，有地盤一度停工2至3個月，亦有建築材料運輸受阻，加上有公屋改成檢疫中心，估計對公營房屋及私樓落成、預售上均有影響。

團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山稱，有多樣外圍因素影響房屋供應，但政府內部出現協調問題，認為各個政府部門應合力縮短建屋時間。