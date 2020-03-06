團結香港基金指政府覓地建屋慢　料「麫粉」亦出現斷層

團結香港基金表示，現時土地房屋供應不容樂觀，短中長期的覓地方法均進展緩慢，而過去數年只能靠土地改劃作短期供應，惟進展緩慢，未來持續改劃綠化地、山坡地等亦會增添難度：「除左麫包供應唔夠外，做麫粉嘅麫包機運作都越黎越差。」 團結香港基金副總幹事、政策研究主管黃元山認為，現時對「麫粉」供應不樂觀，故應盡快落實不同方案，例如明日大嶼、新發展區等。

團結香港基金副總幹事、政策研究主管黃元山（左）認為，從不同現象來看，本港越來越大機會出現「麵粉」斷層。（王潔恩攝）

本港的公營房屋供應目標長期不達標，但除了公屋外，團結香港基金認為，私樓的落成量亦嚴重被政府高估。

土地及房屋研究主管葉文祺解釋，參考過去數據，自2010年起，政府對私樓落成量已平均高估9%，而在去年更有33%的落差，出現「私樓斷層」。黃元山則直言：「就算喺無疫情下，政府對預測未來幾年嘅供應都係太樂觀。」

賣地表可建單位創十年新低

不過，除了單位供應短缺外，葉文祺認為覓地建屋亦出現問題。他說，現時政府熟地供應依靠土地改劃，長遠供應則依靠新發展區，惟兩者進度均不理想。他解釋，新一年度的賣地表只推售15幅住宅地，當中只能提供7,000多伙，是近十年來最少。

對於政府估計下年度私樓土地潛在供應量達15,730伙，葉文祺質疑未必可以實現。他說，根據2013/14起的數據，過去每年的實際熟地供應都較預期少3成，若用往積相比，可能下年度只得11,050個單位，未能達到12,900個供應目標。

團結香港基金表示，不少新發展區有延誤，擔心延誤並非一次性。（資料圖片／梁鵬威攝）

土地改劃進展不理想 新發展區有延誤

在短期土地供應方面，團結香港基金說，《財政預算案》曾指出，政府在過去6年完成135幅土地改劃，即每年平均約20幅。不過，過去一年只得3幅土地成功改劃。黃元山又說，政府過去5至7年主要依靠改劃土地，但未來繼續改劃綠化地、山坡等，均會令工程等難度不斷增加，他形容：「𠵱家已經行到一個比較難行嘅階段。」

至於中長期的土地開發，葉文祺表示，不少新發展區都有延誤，例如元朗南發展等，新界東北更討論逾二十年，擔心有關延期非一次性。

團結香港基金表示，現時「麵粉」很大機會出現斷層，故應盡快落實不同方案，例如明日大嶼。（資料圖片／歐嘉樂攝）

大型發展要配合基建

《財政預算案》公佈，「土地共享先導計劃」上半年開始接受申請。葉文祺認為，土地共享雖然可以提供土地來源，但若整個新界區的交通、基建等尚未完成，便只能發揮部份土地的潛力，未能釋放整個新界的發展潛力。

葉文祺認為，11號幹線、屯門西繞道、北環線等應盡快上馬，而在《鐵路發展策略2014》中，至今南港島線（西段）、北港島線、東九龍線仍然尚未開展工作。葉說，要利用棕地建屋，必須有完善的規劃及基建配套，才能作大規模的高密度土地開發。

黃元山認為，現時「麫粉」很大機會出現斷層，故應盡快落實不同方案，例如明日大嶼、新發展區等。