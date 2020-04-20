新冠肺炎｜失業婦半年見廿次工皆食白果　培訓課程停課靠炒散維生

新冠肺炎疫情持續，今年1月至3月失業率持續高企，當中餐飲業為重災區，早於去年9月至11月期間，餐飲業失業率已上升至6.2%，為8年高位。 謝女士原本任職於茶餐廳，惟去年年尾餐廳倒閉被迫加入「失業大軍」。她原本打算報讀培訓課程轉行，但不幸遇上疫情，開課日子遙遙無期；半年內見工超過廿次皆吃白果，只靠朋友介紹的炒散維生。 飲食業職工總會主席郭宏興直言，業界近九成從業員在放無薪假，失業率反映不了前線苦況。另外，飲食業有很多炒散、臨時散工，沒有供強積金，質疑政府810億元保就業計劃未能補助他們。

謝女士去年10月已開始失業，本身報讀了僱員再培訓局「愛增值培訓計劃」的保安課程，一心打算轉行，「報名時佢（職員）同我講耐心等候」，之後又遇上疫情爆發，苦笑現時不知等到何時。她指，半年來起碼見過廿次工，「見到唔敢去見」，沒一間餐廳願請長工，更擔心在失業率高企下競爭更大，「又唔夠人後生」。



謝女士在朋友介紹下，農曆新年後到茶餐廳做替工，原本一星期可開3日工，每日開工數小時。不過隨著疫情持續，政府又實行「限聚令」，限制餐廳內顧客人數，導致今個月開工不足十日，在酒樓工作的丈夫亦已在放無薪假，「都有裁員，不過未裁到佢」。

謝女士坦言，曾嘗試應徵零售、飲食業工作，但皆「食白果」。（黃詠榆攝）

政府推出「保就業計劃」，補助員工薪金6個月、每月最多9,000元，更指僱主可在生意好時重新聘請人手。不過，作為臨時散工的她，坦言沒有供強積金，無法受惠，更認為轉長工的機會渺茫，疫情未見盡頭，「遊客返嚟先可以恢復市面，如飲食業、旅遊業」。她期望政府推出失業援助金，並加快派發1萬元，解基層市民的燃眉之急，「死幾次都收唔到。」



飲食業職工總會主席郭宏興預料，業界近九成從業員在放無薪假，失業率反映不了前線員工的苦況。他指，有極端個案是，工友任職的餐廳由2月開始停業，至今仍未重開，「放無薪假放到依家，又唔算失業」。郭宏興表示，飲食業整體工作機會大減，「間間公司都無請人，只有放棄員工」，僱主亦傾向聘請散工，但在競爭大更出現「壓價」情況。另外，行業中炒散員工佔大多數，保就業計劃未必可針對性幫到他們。