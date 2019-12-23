【聖誕市道】餐飲失業率高 中年婦無奈轉行 工會料過年後現結業潮

反修例風波持續，餐飲業在過去半年大受影響，生意額大跌外，失業率亦升至6.2%，為8年高位。謝女士原於銅鑼灣一間茶餐廳任職十多年，惟餐廳於10月倒閉。人到中年失業，要搵工並非易事，屢吃「閉門羹」，只好報讀保安課程嘗試「轉行」。 飲食業職工總會主席郭宏興指，在過去半年，有近50間食肆、酒樓老闆「走佬」，約千員工遭到欠薪，涉約1,200萬元。他坦言，料過年後會出現「結業潮」，預測大約有1000間食肆會結業。

「聽過身邊好多人要放無薪假，甚至叫員工體諒」

根據統計處最新發布的數字，11月的失業率升至3.2%，餐飲服務活動業的失業率更上升至6.2%。失業大軍之中包括謝女士，她於銅鑼灣的茶餐廳工作逾十年，一向負責樓面工作，月薪一萬六千元，惟餐廳於10月因經營困難倒閉。她無奈道，餐廳自6月開始，平均每月生意額跌三成，到了8月，情況更嚴峻，生意一度不及以往同期三成。

綜觀整個飲食業，她直言：「就算未結業都好難捱，聽過身邊好多人要放無薪假，甚至叫員工體諒呢段時間，要減百分之五人工。」

舊東主跟足勞工法例，店內二十多人皆取足遣散費離開，「同我哋講如果開返（餐廳），再叫我哋去做，但依家根本見唔到前境」。年近中年方失業，要搵新工亦不是易事，曾嘗試轉戰零售業，但屢吃「閉門羹」，「試過去見幾份工，都係叫寫低電話，冇人介紹、年紀大，請都請啲後生啦。」

謝女士坦言，曾嘗試應徵零售、飲食業工作，但皆「食白果」。（黃詠榆攝）

冀新一年能成功轉行保安

政府於12月初推出第四輪紓困措施，將早前委託僱員再培訓局推出「特別．愛增值」津貼，由4000元加碼至5800元，並增加課程選擇，希望可以幫助到失業人士。謝眼見找工困難，索性報讀保安課程，希望藉此轉行。惟其認為，津貼額過低，平均每日只有百多元，「唔係貪心，但應付到車錢外可以買餐晏都好呀。」新一年將至，她坦言最希望盡快讀完課程，成功轉行做保安。



僱員再培訓局受政府委託，於今年10月推出「特別‧愛增值」計劃，供6月1日或之後失業、放取無薪假期或開工不足的人士報讀，協助他們提升技能及自我增值，以盡快重投職場。局方表示，截至12月15日，已有超過5,200人提交課程申請，當中九成以上的申請人次是報讀「職業技能」課程，主要包括飲食、健康護理、中醫保健、家居服務、物業管理及保安等行業範疇。

謝女士原打算報讀醫護支援人員，但因學歷不足，只可報讀保安課程。（黃詠榆攝）

料過年後約1000食肆結業

飲食業職工總會主席郭宏興指，在過去半年，工會接獲多名工友求助，受反修例影響，有近50間食肆、酒樓老闆「走佬」，大量員工遭到欠薪，料牽涉人數達千人。對於未來數月，他認為行業會出現「汰弱留強」的情況，失業率會進一步上升。他坦言，業界普遍仍處於觀望態度，「因為唔知未來嘅路係點」，料過年後會出現「結業潮」，約有1000間食肆會結業。



對於政府的紓困措施，他認為「有好過無」，但強調出席率達八成，「如果有散工可以去做點算，咁咪變咗白讀？」他認為無論是推行相關課程，還是成立失業援助金，只是一時三刻的解決方法，「工友最深切願望係有工開，社會事件得以平息。」