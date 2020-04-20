政府推屯門曾咀、和合石逾4萬個骨灰龕位　5月11日起接受申請

食物環境衞生署今日（20日）宣布，將編配屯門曾咀靈灰安置所和粉嶺和合石靈灰安置所第六期，合共約4萬多個新建的骨灰龕位，並由5月11日起接受申請。

食環署編配屯門、和合石逾4萬個骨灰龕位。（資料圖片）

食物環境衞生署指，將編配新一輪位於曾咀及和合石靈灰安置所第六期，合共44950個可續期骨灰龕位。當中於曾咀靈灰安置所內7080個禁香龕位及15600個非禁香龕位，共22680個；和合石靈灰安置所內的11490個禁香龕位及10230個非禁香龕位、及330個大型龕位。

申請日期由5月11日至6月10日。申請人只需為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。申請人亦可於網上填寫及遞交申請表格。食環署建議申請人透過網上遞交申請，以避免郵遞延誤或無法派遞的情況。

骨灰龕位將由5月11日起接受申請。（資料圖片／歐嘉樂攝）

以攪珠及電腦隨機定出編配龕位

食環署指，為鼓勵加放骨灰及考慮到上一次公眾龕位編配時未能中籤的申請人，該兩類組別的申請人若符合各自組別的準則，均可在該組別獲發額外一張『抽籤紙』，以增加中籤機會。在特殊情況下，若在食環署最近連續兩次編配龕位中均未能中籤，則可在該組別獲發額外兩張『抽籤紙』。

食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。署方將以流動電話短訊、電郵或郵寄方式通知中籤申請人獲編配的骨灰龕位編號。