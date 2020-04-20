【新冠肺炎】通訊局豁免電視台播放本地製作兒童節目　為期六個月

通訊事務管理局今日（20日）公布，從5月1日起至10月31日，暫時豁免本地免費電視於中文頻道播放屬於本地製作的兒童節目，而播放兒童節目的總時數將維持不變，放寬相關規定將維持6個月。

根據免費電視牌照的相關牌照條件，持牌機構須在綜合中文頻道每日播放不少於三十分鐘完全屬香港本地製作的兒童節目。（網上圖片）

通訊事務管理局指於3月6日接獲香港電視娛樂提出豁免有關「完全屬香港本地製作」兒童節目的要求，指因應新冠病毒疫情影響製作電視節目所需的人手資源及設備。

通訊局指，因理解於疫情下廣播機構於製作電視節目方面面對的挑戰，加上豁免有關規定符合政府提出保持社交距離的建議，能有助減低傳播風險。通訊局於第94次會議後決定，由5月1日起至10月31日共6個月期間，暫時豁免本地免費電視節目服務持牌機構遵守有關在其綜合中文頻道播放「完全屬香港本地製作」兒童節目的規定。

不過，由於現時學童停課及其他公眾場所關閉而須留在家中，因此對兒童節目有很大的需求，故播放兒童節目的總時數將維持不變。

通訊局指，因應新冠病毒疫情，決定豁免電視台播放本地製作兒童節目。（資料圖片）

根據免費電視牌照的相關牌照條件，除非獲通訊局批准，否則持牌機構須在每條綜合中文頻道及綜合英文頻道每日播放最多兩小時的兒童節目，當中包括在綜合中文頻道每日播放不少於三十分鐘完全屬香港本地製作的兒童節目。