張震遠案復審｜辯方指前財務總監為減刑頂證張　證人答：唔係喎

前行政會議成員張震遠，涉在任商交所主席期間，串謀時任財務總監蔡達英詐騙證監會，張早前否認控罪受審。惟法庭因新冠肺炎疫情而停擺，該案亦自本年1月底後未能繼續，至今天（20日）才在區域法院續審，已認罪的蔡達英接受辯方盤問。辯方質疑，蔡一直未有透露作供頂證張，至認罪當天才改變主意，質疑他是為取悅法官，有助判刑，蔡否認。

商交所前財務總監蔡達英稱沒有與張震遠討論向證監會講大話，即使有也只是聽張生指示。(朱棨新攝)

蔡強調只是道出事實

辯方指，根據蔡達英早前的證供，案發時他曾使用多個手法，向證監會提供資料。辯方指，蔡提及張震達亦涉及其中，令張受牽連。蔡同意，但強調只是道出事實。

辯方指出，蔡於2018年11月6日在區域法院認罪前，都未有透露有意作供頂證張震遠。直至蔡認罪當天，他和律師經休庭商討後，向當時的法官表示會就張案作供。

辯方指，蔡意識到其決定令法官感高興，將有利判刑。蔡回應指：「唔係喎。」他解釋其律師向他提及可和控方合作，並會獲得更多判刑的扣減。

沒有與張討論向證監會說謊

蔡又指，未有與張震遠討論要向證監會「講大話」，但補充：「就算係，都係聽張生指示。」

張震遠（62歲）被控1項串謀詐騙和1項詐騙罪，串謀詐騙罪指張和蔡達英於2012年5月至2013年5月，串謀向證監所隱瞞或沒有披露商交所財務狀況的重要資料，導致證監會未有撤回發給商交所的自動化交易服務許可。

另一控罪指，張於2013年4月12日至17日，誘騙佳富達借出3,000萬元。

案件編號：DCCC 718/2017