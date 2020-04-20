劉鳴煒智庫料逾兩萬名青年或投入失業大軍　促發放短期津貼渡難關

新冠肺炎疫情持續，民間智庫「MWYO 青年辦公室」今（20日）預測，本港整體失業率將於今年第四季達到5.9%，按年增近一倍；15 至29 歲青年人就業將明顯受到更嚴重衝擊，料青年失業人口將增加約2.2萬人。智庫倡議，發放青年失業短期津貼，盡快為年輕人創造就業機會，以及提供彈性寬免，減輕大專畢業生貸款的還款壓力，助年輕人渡過疫情難關。

新冠肺炎疫情持續，民間智庫「MWYO 青年辦公室」預測，15 至29 歲青年人就業將明顯受到更嚴重衝擊。（資料圖片）

MWYO青年辦公室就今年經濟前景作出場景假設，基本預測方面，料今年第4季整體失業率達5.9%，15至19歲則達21.3%，另20至29歲失業率料會錄得8.7%；倘經濟未能逐步恢復，本港失業率將進一步惡化，料屆時整體失業率將達6.5%，15至19歲群組、以及20至29歲群組，則分別錄得23.4%及9.5%，即將有逾兩萬名青年投入失業大軍。

智庫認為，雖然港府已推出第二輪防疫抗疫基金，惟針對年輕僱員的措施仍有改善空間，建議港府發放青年失業短期津貼，針對15 至34 歲失業人士，金額相當於上一份工作工資的50%，津貼上限為每月9,000 元，為期6個月。智庫又建議盡快為年輕人創造就業機會、為本地大學提高資助碩士學位名額和開設更多研究助理職位，亦可減輕大專畢業生貸款的還款壓力。

MWYO 青年辦公室總監劉鳴煒表示，雖然香港青年失業率較其他地方仍算低，惟今次因疫情而導致的青年失業情況可能會持續，同時也改變了青年就業及工作模式，由網上面試到在家工作，講求青年的主動性和適應力。年輕人需要作好準備面對轉變帶來的挑戰。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼