本港失業率升至4.2%　專家：影響小型單位購買力　料樓價跌一成

香港失業率進一步攀升，政府公布1至3月失業率為4.2%，逾9年新高，較去年12月至今年2月的失業率3.7%，上升0.5個百分點，其中與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至6.8%，為2009年8月至10月全球金融危機爆發後的最高水平。

萊坊執行董事林浩文相信，失業率數據並未完全反映疫情的影響，包括減薪、無薪假及無花紅等，亦未包括現時經濟狀況，料第3季的數據才開始真實反映相關因素。隨著疫情傳播到全世界，將影響經濟表現及地產市場，估計本港經濟及購買力將會持續變差。

銷售壓力最大類別為納米樓

樓市方面，他認為現時失業或半失業人口的購買力主要影響小型住宅單位，惟企業生意差，許多中高層收入也大受影響，影響中產的買樓及換樓意欲。他相信失業率或持續上升至5%以上，對樓市及購買力帶來負面影響，雖然料樓市不會像2003年SARS般懸崖式下跌，因業主的持貨能力較好及息口較低，估計今年一般住宅及豪宅樓價會跌10%。

近日疫情有穩定跡象，他估計發展商會慢慢陸續推盤，主力推千萬以下的中小型單位，現時大型發展商持貨能力仍強，相信不會急於大量推售單位，反而希望保持售價，較「重價不重量」，始終近年「麵粉價」都比較貴。而一手及二手豪宅的銷售及市場壓力很大，相信整體成交量會減少，二手市場議價空間較大，當中最大壓力的類別為「納米樓」。