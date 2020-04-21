基本法22條︳朱凱迪︰政府長期對22條認知有分歧　籲聶德權解釋

港府昨日（20日）回應日前發出修正新聞稿的回應時，首次明確表明，中聯辦獲中央授權，專責處理香港事務，「有權力和責任代表中央政府」，就涉及中央與特區關係、《基本法》正確實施、政治體制的正常運作，以及「關於社會整體利益的事宜」等重大事項表達意見，行使監督權。同時，當日負責出稿的政制及內地事務局的最高負責人、局長聶德權，昨晚（21日）透過社交平台承擔責任，稱為引起混亂致歉。 立法會議員朱凱迪今日（21日）在港台節目認為，建制派根據中聯辦並非按《基本法》第22條第2款成立的說法，是無風氣浪。他亦想理解政府為何於數個小時內多次更改新聞稿，更指聶德權不應「匿埋道歉」。 香港眾志昨日發表研究報告指，中聯辦以及中央駐港機構子公司，最少獲政府豁免2.065億元印花稅。香港眾志常委羅冠聰批評，近日中聯辦否認依《基本法》22條設立，但又可按條例免稅，直斥說法荒謬。

朱凱迪指，中聯辦擁有監督權是新事物，指新華社改名為中聯辦的公告中，亦無提及監督權，在當年主權移交時已提及清楚。他又指，中聯辦在成立典禮中只表明負責聯絡事務，會跟從香港法律。因此，他認為建制派根據中聯辦並非按《基本法》第22條第2款成立，因此不受第22條第1款及3款規限是不成立，是無風起浪。

至於有說法指，《基本法》第22條第1款中的「中央人民政府所屬各部門」，僅涵蓋國務院轄下的20多個部門。但朱凱迪反駁，國務院轄下約30個單位並非稱為「部門」，如「特務機構」、「委員會」等，質疑是否20多個「部門」才需遵守香港法律，「係咪突登漏個窿，畀佢哋唔跟香港法例呢？」

他認為，大家最關心共產黨究竟在計劃什麼事情，例如是否想透過「監察局」派人員到法庭、立法會等機構，然後依據《基本法》第23條拘捕其他人。

他指，閱讀過政制委員會提交的文件，認為政府理解中聯辦的成立過程，以及一直以來覺得中聯辦須遵守《基本法》第22條，因此想知道為何數個小時內多次更改新聞稿，當中發生什麼事情，更指「聶德權唔可以再匿埋，我而家唔係要你道歉。」他續指，政府與中央長期對22條的認知有著分歧，希望政府能捍衛過往對條例的認知，作出有利一國兩制的解讀。

香港眾志常委羅冠聰批評，近日中聯辦否認依《基本法》22條設立，但又可按條例免稅，直斥說法荒謬。（資料圖片）

香港眾志︰政府豁免稅項不清晰 中聯辦獲豁免2.065億元印花稅

香港眾志昨日發表研究報告指，中聯辦以及中央駐港機構子公司，直接及間持有至少757個物業單位，最少獲政府豁免2.065億元印花稅。羅冠聰今早接受商台《在晴朗的一天出發》時指，現時政府在豁免稅項的標準與準則不清晰，例如子公司名義上不屬中聯辦編制，但卻可獲免稅，認為政府應向公眾解釋，同時公開中聯辦置業的用途等。他又批評，近日中聯辦否認依《基本法》22條設立，但又可按條例免稅，直斥說法荒謬。