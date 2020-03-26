【港鐵加價】票價凍結繼續貴　市民冀疫境推優惠：咪賺盡

政府統計處公布，去年12月運輸業名義工資指數按年增加3.4%，按照票價可加可減方程式，新一年度港鐵可加價2.55%。不過，因去年第四季全港家庭月入中位數變動是負數，根據封頂機制，港鐵指今年度實際票價不變。

洪先生指港鐵應減價至巴士水平。（王海圖攝）

雖然港鐵今年不會加價，但有市民仍不太滿意，指港鐵的票價仍然偏高。

洪先生平日需要從屯門搭車到深水埗，他表示以港鐵每程需要24元（單程實為21元），票價比巴士貴，希望港鐵可以減價：「應該要減到去巴士水平，我搭巴士就12.8元一程。」

經常需要搭西鐵進出天水圍的譚小姐就認為，疫情期間市民生活已經很困難，港鐵不加價只是正常舉措：「（港鐵）利潤已經很高，我覺得它可以賺少點。」譚小姐未想過港鐵應減價多少，但最少減幾個百分點，是疫情期間與市民共渡難關的社會責任。

譚小姐指疫情期間港鐵應盡社會責任，減車資與市民共渡難關。（王海圖攝）

謝小姐認為港鐵車費較其他交通工具高，近期已減少使用港鐵出行。（王海圖攝）

乘客謝小姐便選擇減少乘搭港鐵：「我都搭少了港鐵，因車資越來越貴。」她認為港鐵是公共交通設施，不應該「賺到盡」，可以多開優惠惠及市民。