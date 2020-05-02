新冠肺炎│餐館經營5年去年始回本 　遇疫情生意跌六成靠外賣求生

新冠肺炎疫情持續，餐飲業備受打擊。位於長沙灣的一間海鮮餐館開業5年，在上年剛剛回本，今年便遭遇疫情的衝擊，生意大跌六成，最慘淡時一晚只做10位堂食客。逆境之下，餐廳由堂食轉攻外賣，成功將生意提升三成，更以煎釀、海鮮小炒等菜品為招徠，為上班族提供更多的餐食選擇。 老闆文偉龍說，餐館經營5年多，全都是自己的心血，實在不甘被疫情打倒，「發夢都未諗過會咁差，日日盤算夠唔夠錢出糧。」

晚上6時，本應是餐館最熱鬧的時候，位於長沙灣的太子海鮮菜館卻久久不見堂食的客人。街外的路燈已經亮了，老闆文偉龍將餐館內餐桌擦了一遍又一遍。過往旺時需要排隊等座，餐廳一晚要做兩轉，疫情下餐館生意直插六成，二月至今，最慘淡一晚只招待了10位堂食客人，「宜家一晚有四枱客就已經好滿足。」

煎炸釀煮 烹精緻小菜吸外賣客 生意升三成

早前隨着確診個案不斷增加，市民的恐慌與日俱增，堂食客減少，不少食肆開始減少人手削減開支。文偉龍說自己店內的伙計也開始長期「企住無嘢做」，加上多了客人選擇外賣，於是他決定疫情期間轉攻外賣生意。家鄉釀豆腐、豉椒炒蜆、咖哩牛腩、椒鹽海蝦、蒸倉魚……外賣檔口的菜色豐富，也較以往多了許多需時費力的小菜，「我會要伙計做多一些精緻嘅菜餸，一方面俾佢哋有嘢做，另外客人都受落。」

菜館向來有外食檔口，過往並不重視，然而在連月的疫情中，有一半以上的生意來自這裡，生意也立馬有了起色，提升了三成，不少客人買完都會再來光顧，「主要客人都喺附近返工，收工時候順便買幾道菜，返屋企煮飯就可以食。」

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去年回本 今年卻遇疫情：生意如同跳崖

投資近300萬元、在長沙灣辛苦經營5年，文偉龍感嘆這間海鮮餐館去年才回本，開始有少少盈利，卻沒想到就會遇到這樣的市道。他說2月初時，生意如同跳崖一般下跌，直到今日都沒有轉好。當時他沒有預料到疫情對生意影響會如此之大，但有一晚只做了3枱客，剩下不少食材，只好分給伙計當宵夜。

現時仍餐廳每日「蝕住做」，但找貨數、出人工、交租金，文偉龍說每天都要查看銀行的戶口餘額是否可以應付開支，「剛開餐廳時，真係無諗過香港經濟會咁差，呢個疫情更是發夢都沒有想到！」

生意跌 熟客專門致電加油打氣

客流減少，文偉龍表示理解，說有些街坊家中有老人、小孩，感染風險高，已經很少再出門。他說有些熟客不能來光顧，都會專門致電他，要他努力撐住，等疫情好轉就會出來幫襯，又或者有些熟客家中沒有老人及小朋友的，每個星期都前來光顧三、四次，「不是幫到多少的問題，但他們能到來我都好安慰。」

經營餐廳5年多，上年才剛剛回本，沒想到今年就遇到疫情。老闆文偉龍說，若疫情持續多兩個月，或許只能關掉這間餐廳。（羅君豪攝）

餐廳已經向政府申請了20萬資助，文偉龍說這筆資金可以幫他頂多一個月的經營，業主也與他「共渡時艱」，在3月份為他減租3萬元。他說許多伙計在餐廳做了好幾年，不想因為生意虧蝕就炒人，只能和他們商量多放幾日無薪假。文偉龍說，儘管如此，若是疫情再持續兩個月，他說也只能將自己一手創立的餐館關門，「會好唔捨得。」

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