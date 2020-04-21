新冠肺炎│本港累積650名患者康復　拒戴口罩22歲女警今出院

本港新型冠狀病毒疫情持續，今日（21日）新增四宗輸入個案，累計個案達1030宗，包括一宗疑似個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日再有20名確診病人出院，當中包括第428宗個案，即在明愛醫院求診時拒絕戴口罩的22歲女警。 劉家獻續說，目前共有650名患者康復出院，當中有159人已進行首次覆診，部份人覆診期則訂於5至6月。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，今日再有20名確診病人出院，當中包括第428宗個案，即22歲深水埗警區軍裝女警。她在3月26日確診，曾與一名同袍光顧尖沙嘴酒吧All Night Long，屬於酒吧群組。她在明愛醫院求診時拒絕戴口罩，連累兩名抽血員需要接受隔離檢疫。她在留院期間情況一直穩定。

劉續說，目前共有650名患者康復出院，當中有159人已進行首次覆診，部份人覆診期則訂於5至6月。他稱，覆診期需視乎醫生評估，病人會重返醫院進行身體檢查、實驗室及X光化驗，以及肺功能檢測等。

女警初步確診時，警署內有人進行清潔及消毒設施工作。（香港警察fb圖片）

八患者情況危殆 西九龍男警長仍病情嚴重

劉家獻又說，現時有372名患者仍然留醫，八名患者危殆，分別是第461宗、第595宗、第665宗、第 698宗、第713宗、第833宗、第857宗，以及第956宗個案。另有五名患者情況嚴重，包括第338宗、第417宗、第840宗、第854宗與第879宗個案。

其中第854宗個案是46歲西九龍總區機動部隊男警長，潛伏期曾參與3月31日太子站人群管理行動，後於4月4日確診。他一度情況危殆，需使用呼吸機及接受抗病毒藥物治療，自4月15日起病情好轉，惟近一周仍然情況嚴重。

疫情以來，共有四名警員染病，當中一人出院，即首名確診的第69號病人、住油塘油美苑的48歲北角警署高級男警員。第663宗個案、31歲石硤尾警署男警於3月30日確診，至今仍然留醫，一直情況穩定。