新冠肺炎│今新增4宗個案　連續10日個位數　衞生署：危機未解除

本港新型冠狀病毒疫情持續，雖然昨日錄得零確診，惟今日（21日）又再「破零」，新增4宗輸入個案，累計宗數增至1030宗，包括一宗疑似個案。 今日是連續第10日錄得單位數字或以下確診人數，政府公布「限聚令」、指定處所「停業令」等防疫措施延長至5月7日。衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，專家建議政府 「謹慎啲好」，雖然過去一周本港疫情有緩和跡象，但危機仍未解除，因此疫症非常難控制，政府需要以謹慎原則處理。

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兩患者曾到美國 兩患者曾到英國

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日新增的四名患者均屬輸入個案。第1027及第1028宗個案分別是38歲女子和39歲男子，二人是夫婦，於2月至4月20日曾過美國，於返港前已有病徵，由亞博檢測中心轉送至伊利沙伯醫院。第1027宗個案於4月15日開始出現「喉嚨痕」、肌肉痛及鼻塞；第1028號個案則於4月7日開始出現「喉嚨痕」和鼻塞。

第1029宗個案是13歲女子，在英國留學，於4月20日返港，沒有病徵，由亞博臨時樣本採集中心轉送至聯合醫院。而第1030宗個案是25歲男子，自2月起到訪英國，同樣在4月20日返港，沒有病徵，由亞博臨時樣本採集中心轉送至聯合醫院。

黃加慶：危機仍未解除 需以謹慎原則處理「限聚令」

今日是連續第10日錄得單位數字或以下確診人數，政府公布「限聚令」、表列處所「停業令」等防疫措施延長至5月7日。被問及衞生署在甚麼情況下會建議放寬措施，衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，專家建議政府 「謹慎啲好」，雖然過去一周本港疫情有緩和跡象，但危機仍未解除。 他形容此疫症非常難控制，因患者潛伏期長、部份患者沒有病徵或只有輕微病徵，而且病毒的傳染性高，政府需要以謹慎原則處理。

張竹君則稱，社交距離措施非常重要，因為現時仍未確定社區是否有隱性傳播情況，因部份病人可能沒有病徵，在不知情下傳播病毒，所以有關措施至少要維持一段時間。

陳肇始宣布，限聚令會延長多14天至5月7日，而食肆入座率不得逾50%的規定會於4月23日撤銷。(歐嘉樂攝)

黃加慶：徵用富豪東方酒店非政府單方面決定

另外，衞生署將徵用九龍城富豪東方酒店作「等候檢測結果中心」，由周三（22日）開始，安排需要通宵等待檢測結果、無病徵的入境人士暫時留宿。被問到為何選用這間酒店，黃加慶解釋，不清楚政府與酒店商討的細節，但相信達成協議非單由一方決定。他強調，衞生防護中心感染控制部及政府工程師曾視察酒店環境，包括通風系統等，認為不會對社區構成額外風險。

他又稱，倘入境人士不是患者的密切接觸者，而且檢測結果是陰性，便需自行回家或到酒店接受14天強制檢疫，安排與亞博臨時樣本採集中心相同。

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抗體測試仍未成熟

黃加慶又指出，留意到坊間有新冠病毒抗體測試，但目前的抗體測試仍未標準化，而等候測試結果亦至少需要數天；即使撇除測試敏感度，測試本身是否能夠針對此病毒也成疑，擔心結果或會出現假陽性情況。他認為就抗體測試進行研究是合理，但要臨床應用並未成熟，強調目前檢測病毒的「金科玉律」仍然是使用核酸（DNA）檢測。