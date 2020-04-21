限聚令｜處所停業至下月7日　張宇人：爛鬼專家道德高地畀意見

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，特首林鄭月娥表示，多項限制社交距離措施本月23日屆滿，但強調防疫不能鬆懈，有關措施將延長14天，即至5月7日，但會撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%的限制。對於有關的臨時限制繼續，飲食界立法會議員張宇人表現憤怒，疫情有緩和跡象，現時應平衡抗疫與經濟活動，逐步放寬對飲食業的限制，並說，「乜都聽嗰啲爛鬼專家意見，個個企道德高地，全靠佢哋死得啦，現在根本就已經無事，全部都外國返嚟嘅人，都無平衡，對業界一高一低唔公平！」 另外，叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍則表示，認為理解到社交距離需要繼續保持一段時間，業界普遍只能夠接受。但對於放寬政策卻有所意見，認為對面積較細的食店，幫助不大。

港府今天（21日）宣布，會延長有關禁聚令及停業令，當中包括酒吧的娛樂業為主商業活動，停業令更會延長多14天至5月7日。（資料圖片/張浩維攝）

港府今天（21日）宣布，會延長有關禁聚令及停業令，當中包括酒吧的娛樂業為主商業活動，停業令更會延長多14天至5月7日。食物及衞生局局長陳肇始指，何時收緊何時放鬆需要視乎一籃子因素，呼籲市民齊心抗疫，不可鬆懈。

對於有關措施將會持續，張宇人表示，業界對政府今早突然宣布再度延長「限聚令」及「食肆規管」措施感憤怒，認為現時政策失衡，未有理解業界苦況，「而家乜都聽嗰啲爛鬼專家意見，個個企道德高地，全靠佢哋死得啦，而家根本就已經無事，全部都外國返嚟嘅人，都無平衡，對業界一高一低唔公平！」他認為，近日新冠肺炎每日確診個案持續單位數字，顯示疫情有緩和跡象，現時應平衡抗疫與經濟活動，逐步放寬對飲食業的限制，業界早已非常合作，理應逐步「解封」。

張宇人表示，業界對政府今早突然宣布再度延長「限聚令」及「食肆規管」措施感憤怒，認為現時政策失衡，未有理解業界苦況。（資料圖片）

張又認為，政府爭取酒吧及卡拉OK等娛樂場所可開放一半坐席，並同樣配合飲食業的其他規管措施包括每枱最多只坐4人、枱與枱相隔1.5米、設有分隔措施等。食肆方面，張宇人認為有效的分隔措施可讓食客放心，因為將餐桌保持1.5米距離的限制，執行上始終有難度，希望政府可靈活應變，逐步放寬對飲食業的限制。

黃傑龍則表示，對於港府表示要延長有關「限聚令」及「停業令」表示理解到社交距離需要繼續保持一段時間，業界普遍只能夠接受。（資料圖片）

黃傑龍則表示，對於港府表示要延長有關「限聚令」及「停業令」表示理解到社交距離需要繼續保持一段時間，業界普遍只能夠接受。

但他提到，港府放寬有關對策，不再限制食肆只可容納牌照規定一半的顧客數目，但要保持1.5米距離以及每座只可以4人，對於有足夠空間擺放4人細枱大型酒樓幫助可能大一些，但對於本來餐廳面積較細的小店，放寬了50%上限亦未能有其他方法可以擺多兩張枱，同時又滿足到1.5米距離及每坐四人，所以實際幫助未必好大。

他又說，明白到現時「抗疫要緊」，但持續停業由於娛樂業界仍未能復工，對酒吧等影響非常大，期望早前的抗疫基金可以盡快接受申請，手續亦可以盡量簡單以協助業界。

香港酒吧業協會副主席錢雋永則說，港府宣布延長14天停業，令酒吧停業增加至28天，加上足接近一個月「無工開」，此外，疫情期間大部份業主都沒有減租，令酒吧經營者感到巨大壓力，員工被迫放無薪假，政府第二輪防疫基金仍未開始接受申請，導致酒吧資金流停頓，經營十分困難，期望政府盡快公佈第二輪抗疫基金申請內容，令各酒吧盡快得到撥款可繼續經營，錢又說，期望政府推出第三輪抗疫基金，提供一筆過15萬資助，可協助經營者出糧交租，幫補業界「頂住個飯碗」。