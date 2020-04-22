防疫基金｜黃家和倡提高每枱人數至6人　限聚令以7日計算

政府於昨日（21日）宣布，延長限聚令至5月7日，但放寛規管食肆，不再限制食肆只可容納牌照規定一半的顧客數目。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早於港台節目《千禧年代》指，放寛規管對小型食肆有得益，亦建議限聚令以七日作計算、每張枱的人數上限從四人增加至六人，他讚揚政府推出的低息貸款幫助減低失業率。

黃家和指，小型食肆普遍僅得幾張枱，減少一半食客後不能維持生意，致相繼停業或結業。他續指，小型食肆在放寬規管後，可放置隔板作屏障，提高安全度，亦能增加入座顧客的數量，因此得益較大。

但他表示，因過往一星期的確診個案較少，昨日只得4宗由外地輸入的個案，建議政府可每日跟進疫情發展，以七日計算限聚令，亦建議每張枱的人數上限從四人增加至六人。他認為政府要平衡疫情及經濟，更提出疑問：「專家話最好28日冇確診，係咪繼續有確診個案，就要永遠延長呢？」

粗略估計約1000間食肆結業

他認為現時餐飲業的經營狀況惡劣，粗略估計約1,000間食肆結業，影響香港餐飲從業員的生計。但他亦讚揚政府推出的低息貸款，指有食肆於前日申請，昨日已獲審批，認為該措施有助拖延或減少失業率上升。

他並透露，外賣服務僅能回復一至兩成生意，整體仍然下跌四成。他指外賣速遞公司不能突然容納多間食肆參與；若食肆自行提供外賣服務，須聘請外賣員增加成本。除非市民路過買外賣，才可稱作幫補食肆生意。