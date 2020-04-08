訪內地11次被譏「內訪局長」　楊偉雄：勿以外訪次數看其工作深度

立法會今天（8日）繼續召開特別財委會會議，創新及科技局局長楊偉雄出現會議接受議員質詢。民主黨鄺俊宇指出，楊偉雄去年度外訪12次，其中11次是訪問內地，因此被傳媒揶揄為「內訪局長」，質疑楊偉雄的工作如何有助吸引本地科技企業來港投資。楊偉雄表示，在內地訪問也可以與海外公司代表會面，勿以外訪次數來看其工作深度。

被問到「415萬人工你覺得自己值唔值得拎？」楊僅回應指：「唔會答」。（張浩維攝）

鄺俊宇發言時指出，楊偉雄去年度外訪12次，其中11次是訪問內地，只有1次是訪問美國和加拿大，他質疑楊偉雄的工作難以吸引本地科技企業來港投資，楊解釋，到內地訪問也能與外地公司會面，在香港亦可與各國公司接觸，「唔存在去內地就推銷唔到科技畀外國公司」，他提到訪問美加的六天，平均每天出席3個會議，直言勿以外訪次數看其工作深度。

鄺俊宇又提及，根據香港民意研究所民調，楊偉雄今期的民調下跌幅度最大，惟年薪高達415萬元，他問楊：「415萬人工你覺得自己值唔值得拎？」楊僅稱：「唔會答」。

政府資訊科技總監林偉喬表示，當手環除下後，電腦系統會知悉，工作人員會作出跟進，包括通知執法部門和衛生署，若工作人員有時間會致電檢疫人士了解情況。（張浩維攝）

可重用手環成本約3至4百元

多名議員亦關注用於隔離檢疫的電子手環，人民力量陳志全問到電子手環是否「除得易」，政府資訊科技總監林偉喬表示，當手環除下後，電腦系統會知悉，工作人員會作出跟進，包括通知執法部門和衛生署，若工作人員有時間會致電檢疫人士了解情況。由於內地封鎖Google，陳志全關注來自內地的Android手機如何安裝檢疫程式，林偉喬指出，若手機沒有程式Google Play，人員會為直接為手機提供apk格式的程式直接安裝，若apk無法成法安裝，則會向檢疫人士派發另一手機。

陳志全亦關注手環成本，林偉喬指出，使用QR Corde的手環約有4萬1千條，每條成本低於一元，但已停於3月31停用，全面轉用電子手環；電子手環方面，現時機場有1萬3千條手環，陸路口岸則有3千條，可重用的手環成本約為3百至4百元，不可重用的手環之成本約為60至80元。

討論機密資料避免使用Zoom等公共雲

視像通訊軟件Zoom最近被揭資訊保安出現大漏洞，不少外國機構和政府部門勒令停用，香港本土毛孟靜和熱血公民鄭松泰關注政府會否停用Zoom，鄭松泰指出，英國國務部、台灣行政院已禁用Zoom，對資訊安全有咩工作用，毛孟靜問及Zoom時有何事項需要注意。林偉喬表示，香港電腦事故協調中心已就使用視像軟件方案提供有用建議予公眾參考，強調使用這類軟件要避免分享敏感資料、留意可疑戶口和小心處理錄像，至於政府內部已發出使用相關軟件的指引，強調使用時需注意保安程度、資料敏感度和保密度，若討論機密資料則應避免用公共雲。