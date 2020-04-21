傳金發局行政總監、許曉暉胞弟掌財庫局　機電署署長頂替楊偉雄

反修例事件及新冠肺炎影響未完結，政府今日接連傳出人事大變動，至少4名問責局長被撤換，包括民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄，以及財經事務及庫務局局長劉怡翔。 有消息指，金融發展局行政總監許正宇將接任財經事務及庫務局局長，機電工程署署長薛永恒則任創新及科技局局長楊偉雄。

08年加入民建聯

許正宇是金發局首位行政總監，他上任之前為新世界發展（0017）策略發展總監，最為人熟悉的是，他是已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟。許正宇早於2008年加入民建聯，現為該黨中委。

許正宇畢業於英國牛津大學哲學、政治及經濟（PPE）榮譽學士與碩士，曾為政務官，擔任前經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等。當年則被傳獲推薦任副局長，雖然最終不見其影，但許正宇本身有多項公職，曾任中國證監會第16屆主板發審委委員、中央政策組特邀顧問，現為全國金融青聯委員、香港城市大學校董等。

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薛永恒出身機電署 近年推出創科配對服務

至於傳出接任創科局局長的薛永恒，由加入政府開始就在機電署內任職，2017年10月在機電署「坐正」。近年機電署、生產力促進局等均大力支援本港創新科技發展，機電署總部設有創科互動學習中心，介紹虛擬實境（VR）培訓項目，例如借助VR模擬升降機保養等，又設立機電創科網上平台，收集各機構的需求，再向創科界提出發展建議，及配對需求與研發。