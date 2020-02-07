【武漢肺炎】一田百貨化妝品專櫃提早關門：擔心顧客及員工安全

新型冠狀肺炎病毒蔓延，專家呼籲市民盡量不要外出，不少商舖生意大受影響。昨天（7日）晚上，有市民發現沙田新城市一田百貨化妝品部於晚上八時即拉起封鎖線，提早結束營業。一田百貨發言人指，化妝品專櫃部門因擔心疫情，申請提早關門。

一田百貨化妝品專櫃提早關門，發言人指相關專櫃擔心顧客及員工安全。（讀者提供圖片）

化妝品專櫃8時關閉

周三(6日)晚上9時左右，市民途經沙田新城市一田百貨，發現一田化妝品專櫃部門拉起封鎖線，不讓市民入內，不少店舖關上燈，儼如一座「死城」。有店舖在專櫃上貼出一張寫有「本專櫃是日提早休息」的告示。而LEVI’S及Laneige專櫃亦分別貼出告示指店舖的營業時間由原本早上10時至晚上10時30分，縮短至由早上11時至晚上8時。

一田百貨發言人表示，縮短營業時間的情況只在化妝品專櫃部門出現，一田百貨旗下其他部門例如一田超市，仍照常營業。「部分專櫃早前向一田申請早收（工），因為擔心疫情會影響到顧客及員工。」她表示，這個情況不只一田百貨，其他百貨旗下的化妝品專櫃亦有提早關門。

超市照常營業 「市民有需求」

被問到一田百貨其他部門會否也提早關門，她則表示「暫時未有這個計劃，因為市民對超市服務有需求。」至於口罩問題，她指現時口罩供應十分緊張，一田百貨如有口罩售賣，會在社交媒體上告知市民，「但𠵱加係全球口罩都好緊張。」

尖沙咀海港城Facesss亦縮短營業時間

《香港01》記者再致電崇光百貨，發言人指公司暫時仍未收到有店舖提早關閉的消息。而尖沙咀海港城化妝品專櫃店Facesss則表示，受疫情影響，公司決定縮短營業時間，自1月28日起至2月10日，營業時間改為早上11時至晚上8時。