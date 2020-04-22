【林鄭換閣】四個局長被撤換　有市民指劉江華無政績換得好

國務院今日（22日）公布，根據特首林鄭月娥的提名和建議，任命聶德權為公務員事務局長，曾國衛為政制及事務局局長，徐英偉為民政事務局局長，許正宇為財經事務及庫務局局長，薜永恒為創新及科技局局長。 有多名市民表示不知道林鄭換閣一事，亦不抱有期望；亦有市民贊同民政事務局原局長劉江華離任，以及政制及內地事務局前局長聶德權調任。

政局波譎雲詭，林鄭月娥突然大換班，時局就如今日天色一樣，難以揣摩。（歐陽德浩攝）

記者今日到金鐘政總外訪問多名市民，當中四名對是次局長調任表示無意見，不感到特別；兩名沒有留意該新聞，需記者遞上手機提供資訊，同樣對新局長不抱有期望。

市民：五名官員均不喜歡

市民陳女士並不清楚調任的官員名單，記者遞上手機提供資訊後表示「呢度五個人，五個都唔鍾意」，亦指他們的政績差勁。 路過的黃先生對一天內多名官員調任感到愕然，他期望新官員對香港及市民大眾好一點，有自己的理想。

在附近上班的曾小姐亦直言不喜歡離任的五名官員，更點名民政事務局前局長劉江華「換得幾好」，指他在任期間間並無政績。她期望新官員能比前任能幹，更斥責現任官員「太廢啦！」

羅智光（左上）、楊偉雄（右上）、劉江華（左下）、劉怡翔（右下）分別發表離任聲明。（資料圖片）

在政府總部附近上班的曾小姐直言不喜歡離任的五名官員，更點名民政務局前局長劉江華「換得幾好」。（楊凱力攝）

市民：聶德權須問責 劉江華無政績

在政府總部附近上班的羅先生認為聶德權須問責，因他連續發布三條誤導市民的新聞稿，更指他被市民唾棄，「黃又好，藍又好，都唔會要佢。」羅亦點名劉江華上任以來沒有政績，斥責他沒有膽量執政，更指他在去年9月在伊館舉辦的社區對話沒有發言，「你可以話佢主力聆聽啦。」

然而他對薜永恒抱有好感，因他曾任職機電工程署署長，感覺務實，形象及觀感較其他局長優勝。他又指，現時官員調動是過渡性，待新景象過後才可再作評論。