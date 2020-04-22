THE全球大學影響力排行榜出爐　港大跌出十大　排名暴跌31位　

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今日公布2020年全球大學影響力排行榜，今年僅香港大學打入首100位，排行第41位，比去年大幅下跌至第31位。在「可持續發展目標（SDGs）」分項排名中，嶺大於「優質教育」排名中躋身第二位，港大則於「和平、公義與強大院校」評分位列第二。

英國《泰晤士高等教育》公布2020年全球大學影響力排行榜，今年僅香港大學打入首100位，排行第41位，比去年大幅下跌至第31位。（資料圖片）

去年兩校入百大 今年僅餘港大

《泰晤士高等教育》最新的大學影響力排名主要循研究（research）、拓展（outreach）及管治方式（stewardship）三方面比較參與院校的表現，同時會採用17項聯合國「可持續發展目標（SDGs）」作衡量標準，包括性別平等、教育質素等，全球有逾750間、來自85個國家的大學參右。紐西蘭的奧克蘭大學繼續蟬聯榜首，澳洲悉尼大學排第二位，西悉尼大學則排第三位。

本港院校方面，去年港大與浸大均躋身排行榜，分別位列第10位及第60位。不過，今年僅港大打入首百位，排行第41位，比去年暴跌31位。在17項可持續發展目標的分項排名中，港大於「和平、公義與強大院校」一項排行第二位。該項指標是反映大學對於法律與國際關係的研究、政府管治諮詢參與、及學術自由政策的表現。

內地上海同濟大學排名第13位。（資料圖片）

兩岸都有院校排名先於港大。當中上海同濟大學排名第13位，台灣的國立成功大學則排38位。

港大：今次排名著眼社會影響力 有正面意義

港大指，今次排名有別於其他的學術排名，着眼大學對社會和經濟所發揮的影響力，以及對政府、商業社會以及廣大群眾帶來的正面意義。港大指，希望透過參與，藉以了解大學在可持續發展方面的成果，在追求教學和研究上的卓越表現以外，將可持續發展目標，更全面地展現在大學的宗旨及使命中。港大指，大部分SDG分項的分數都有所提高，尤其於「和平、公義與強大院校」分項中排名全球第二。

嶺大「優質教育」排名全球第二

另外，嶺大總體排名第101至200位，當中於「優質教育」一項排名全球第二，於「無貧窮」和「體面工作和經濟增長」兩項排名第48位和71位。

嶺大校長鄭國漢表示歡迎排名結果，顯示大學教育的承諾和貢獻，獲得國際學術界的廣泛認同和肯定。鄭指，作為亞洲首屈一指的博雅大學，核心價值之一是提供優質教育，並致力為學生提供最佳和獨特的學習體驗為目標。