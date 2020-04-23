【林鄭換閣】楊雪盈指感受不到劉江華與區議會合作　斥削撥款無理

政府昨日（22日）公布，任命曾任近10年民政事務局局長政治助理的徐英偉，接替劉江華為民政事務局局長。香港灣仔區議會主席楊雪盈於今早（23日），在港台節目《千禧年代》指劉江華的工作隱密，感受不到他在跟區議會合作，懷疑削減撥款是針對民主派掌權的區議會，希望徐英偉上任後盡快與區議會見面溝通。

楊雪盈斥劉江華帶領的民政局，並非與區議會同心協力，相信與區議會對話為徐英偉上任後的重要工作。她指，18區區議會均遇到撥款遭削減的情況，質疑經濟一直通漲，因區議會被民主派掌權而削減撥款是不合理。她又指，根據過去2018及2019年的數據，未見有削減撥款。因此她認為劉江華特別針對民主派，並憶述去年區議會新任期開始後，多名區議員呼籲政府與區議會合作，但多個月以來仍未出現合作平台。

楊形容劉江華的工作隱密，感受不到他在跟區議會合作，例如上屆建制派把持的觀塘區議會通過音樂噴泉，今屆區議會希望中止工程，並善用撥款到其他民生事務，但未獲得回應。她續指，區議會的聲音並非由局級的官員處理，希望政府正視該問題。

4月22日，林鄭月娥宣布改組管治團隊。（張浩維攝）

楊雪盈︰政府削減撥款矮化區議會

對於主持人引述政府回應指，削減撥款為防疫工作的說法，楊雪盈認為政府的解釋有矛盾。她指，因早前灣仔區自救，有社區組織申請撥款購買防疫物資，卻因「武漢肺炎」四字而不處理，致無法幫助有需要的居民。她反駁政府劃一削減撥款的說法，指每個區議會削減的百分比不同。

她認為政府此舉為矮化區議會，因區議會在民意的授權下，運用撥款轉化為社會有需要的用途，並非政府由上而下的手法。她續指「削減撥款係講唔通」，斥政府的防疫工作不能給予市民信心，更質疑「2月中、1月尾嗰陣，政府喺邊度」，認為區議會在防疫的反應比政府快是無庸置疑。她又指，許多國家比港府更大力幫助市民，因此認為徐英偉上任後應盡快與區議會見面溝通。