新冠肺炎｜美髮業疫下生意至少跌半　促向從業員每月派9000元紓困

新冠肺炎疫情下百業蕭條，政府先後推出兩輪抗疫基金撐企業、保就業，但仍有行業未能受惠。從事美髮業的八大協會今日（23日）發表聯合聲明，指出生意斷崖式下跌，各區髮廊生意跌幅由50%至70%，旺角、銅鑼灣等旺區在農曆新年旺季，美髮生意更較去年同期大跌80%。 八大協會建議，向髪型界從業員發放為期半年、每月9,000元現金資助，以及為未能在兩輪基金受惠的商戶發放一筆過3萬元特惠補償。

從事美髮業的八大協會指出，疫情下生意斷崖式下跌，各區髮廊生意跌幅由50%至70%不等。（邵家輝提供）

4萬美髮從業員 料將出現停業潮

香港美髮美容業商會會長江樹林表示，今次疫情的影響既深且廣，對比沙士期間美髮生意跌了三成生意，今次跌幅增至50%至70%，整個行業嘆息「如何挽救生意」。他估計現時約有4萬美髮從業員，包括有髮型師、技術員、髮型助理、舞台及媒體髮型設計師，在疫情期間面對開工不足，部分甚至失業，預計髮廊將出現停業潮，受影響的是4萬個家庭生計。

因此，八大協會包括香港化粧品同業協會、香港美髮美容業商會、亞洲髮型藝術家協會等提出八大建議，包括擴大「防疫抗疫基金2.0」，向髪型界從業員發放6個月、每月9,000 元現金資助，從業員只須提供僱主聘用證明；資助所有髪型界從業員購置防疫物資，透過協會向從業員免費發放；向未受惠於兩輪防疫抗疫基金、持有商業登記證的商户，發放一筆過3萬元特惠補償等，令業界重回正軌。