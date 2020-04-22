新冠肺炎│梁卓偉：新加坡外勞宿舍現大型爆發　防疫措施比香港慢

在武漢率先爆發的新型冠狀病毒疫情持續，昨晚（21日）聯合國可持續發展解決方案網絡香港地區分會舉辦網上研討會，邀請香港大學醫學院院長梁卓偉及香港中文大學公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山等，討論疫情及抗疫措施。 談及新加坡疫情急劇轉差，確診個案迫近萬宗。梁卓偉稱，新加坡外勞宿舍出現大型爆發，而宿舍出現超級傳播的風險非常高。他續說，新加坡在十多日前（8日）才開始停課，社交距離措施實施得較香港慢。 黃仰山稱，新加坡絕大部份患者只有輕微病徵，代表倘忽略一個群組、甚至一宗個案，便可以為社區帶來大型感染。

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新加坡衛生部在4月21日宣布，截至中午12時，已初步確定新增1111宗感染新型冠狀病毒的確診病例，累計病例增至9125宗。當地已連續兩天出現超過1000宗新確診病例。

新加坡在4月8日才開始停課，社交距離措施實施得較香港慢

談及新加坡疫情惡化，香港大學醫學院院長梁卓偉稱，新加坡外勞宿舍出現大型爆發，九成個案均是相關，當中不少人屬於隱形傳播，不知道如何受感染。他指出，在宿舍出現超級傳播的風險非常高，而監獄等人群聚集的地方亦需要密切留意。他續說，新加坡在十多日前（8日）才開始停課，社交距離措施實施得較香港慢。他強調，疫情是一場很長的馬拉松，香港仍然未算成功，需與其他國家一起繼續抗疫。

中文大學公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山教授稱，新加坡外勞屬於一群特別、弱勢的人口，有不同種族的人士在不同領域工作，與香港不一樣。他又稱，新加坡絕大部份患者只有輕微病徵，代表倘忽略一個群組、甚至一宗個案，便可以為社區帶來大型感染。

聯合國可持續發展解決方案網絡香港地區分會舉辦網上研討會，邀請香港大學醫學院院長梁卓偉及香港中文大學公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山等，討論疫情及抗疫措施。（視像研討會截圖）

梁卓偉：抗疫、經濟和就業、市民情緒 三方面角力

梁卓偉表示，要有效阻止疫症蔓延，至少要有一半人口對病毒免疫。他指出，其中一個方法是多人染病後康復，另一種方法是生產有效疫苗，但需時一至兩年。在此之前，政府便需實施「有鬆有緊」政策，嚴格防疫，如「封城」、「限聚」一段時間後，讓人們重過正常生活，如出現爆發時便再收緊政策，不斷重覆嘗試，直至疫情受控。他形容，政府正在面對三方面的角力，分別是抗疫、經濟和就業、市民情緒，需要顧及並取得平衡。

港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃仰山稱，比較沙士肆虐本港時，認為政府與市民溝通方面有進步，因現在的資訊更透明，網頁設計更佳，衞生防護中心亦每日舉行記者會交代疫情。 他又說，難以估計長期抗疫，會為市民帶來甚麼心理影響，但建議當局進一步提升資訊的透明度，透過不同渠道發放準確的資訊。