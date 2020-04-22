新冠肺炎│兩康復患者再驗出陽性反應　許樹昌：相信無傳染力

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港近日出現兩宗康復後「復陽」個案。第949宗個案、 37歲女病人於4月18日康復出院，但昨日（21日）出現呼吸困難及胸口不適，再度入院，接受病毒測試後再呈陽性反應。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這名患者體內病毒已死，相信沒有傳染力。他又說，醫院管理局現時的出院標準，即兩次測試結果為陰性就可出院，現時仍是合適。 另外，一名參與畢業考試的24歲港大醫學院男學生，昨傳出初步確診，惟二度檢測後化驗結果呈陰性。許樹昌認為，此個案或屬於假陽性，「可能實驗室、測試劑受污染，黏到第二啲冠狀病毒。」他亦指出，也有機會是醫科生早前曾受感染，自行痊癒，因而體內亦有殘留病毒。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

第949宗個案、 37 歲女病人於4月8日無病徵確診，並於4月18日康復出院，但昨日（21日）出現呼吸困難及胸口不適，再度入院，接受病毒測試後再呈陽性反應。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，她的病毒數值較低，為謹慎起見病人留院接受治療。

患者出現病徵 或因康復後有短暫氣管敏感、哮喘

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，這名37歲女病人在確診至今已有14天，而且化驗結果得出的CT value為32，一般來說其體內病毒已死，相信沒有傳染力，而當局可以培植病毒，數天後已可知道病人體內病毒是活病毒抑或是病毒屍體，也可抽血了解病人體內抗體水平，若中和抗體達1:20，就代表有足夠抗體。

至於該名病人在出院後反而有呼吸困難、胸部不適等病徵，許樹昌稱，曾受病毒感染者有機會在康復後有短暫氣管敏感、哮喘等狀況，情況可以維持數星期。

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出院標準仍合適 無病徵毋須自行再做病毒測試​

許樹昌認為，兩次測試結果為陰性就可出院的標準，在全球也有應用，現時仍是合適的標準，而內地、日本、南韓等地都有出院後「復陽」的問題。他稱，若病人出院後沒有病徵，毋須自行再做病毒測試，若有病徵就可再驗。

港大醫科生陽轉陰個案 許：或因實驗室、測試劑受污染

一名24歲的港大醫學院男學生，昨日（21日）抵達考場時出現低燒情況，他自行前往私家醫院接受檢測，初步證實呈陽性，其後同一樣本送至政府化驗所則確定為陰性。男學生隨後轉送瑪麗醫院留醫及再取樣本檢測，化驗結果呈陰性。

許樹昌認為，事件或涉假陽性問題，「可能實驗室、測試劑受污染，黏到第二啲冠狀病毒。」他亦指出，亦有機會是醫科生早前曾受感染，自行痊癒，因而體內亦有殘留病毒，但必須先做血液測試去證實他受感染，公眾現階段毋須過度擔心。被問到周五文憑試開考，若試場再有考生對病毒測試呈陽性反應，應如何處理，他相信如考生都戴上口罩，做好個人衛生，問題不大。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／余俊亮攝）

何栢良：一般患者初發病 一毫升唾液或鼻液含有數億病毒​

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，醫管局及部分私家醫院的檢測是檢驗病毒的基因，一般患者在未發病或剛發病時，病毒量都會很高，一毫升唾液或鼻液含有一億，甚至數億病毒，「通常結果係非常明顯，係超級陽性」。而港大生屬於「不明確的低陽性結果」，即檢驗時的病毒量是很低水平。

他解釋，這情況有兩種可能性，其一是假陽性，因所有測試均非百分百準確；其二是學生在一個月或更早之前，可能被感染，但因沒有出現病徵，「感染咗都唔知」。何續稱，學生的樣本病毒量已經很低，不排除只是病毒屍骸。