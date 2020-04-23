新冠肺炎│58歲男患者家居隔離發病無報告　大律師倡修例應對

新冠肺炎疫情持續，本港今(23日)新增兩宗輸入個案。其中一名58歲男子，上月底從三藩市返港，於家居檢疫期間出現病徵，包括咳嗽及失去味覺，但一直未有通報，完成檢疫後更曾赴理髮及睇牙醫等。事隔近一個月後，求診後始揭發事件。 有大律師指，該患者未必知悉自己染疾，現時亦無法例明文規範有病徵者必須呈報，故毋須就此負上刑責。不過他倡議，港府可考慮修例堵塞漏洞，提高阻嚇力。

該男子亦曾於今個月前往中環萬邦行看牙醫。（梁煥敏攝）

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根據今日衞生署及醫管局例行記者會公布，該名58歲男患者，3月24日從三藩市乘搭國泰航空CX893航班回港，家居檢疫期間出現病徵，失去味覺及咳嗽，但一直未有求醫，亦未通報至相關部門。

涉事男患者於今月6日完成檢疫後，翌日曾往中環香港會所大廈上班，今個月則曾赴文華東方酒店理髮店修髮，亦有前往中環萬邦行看牙醫。患者隨後於今個月20日就醫抽血檢驗抗體，翌日（21日）留下深喉唾液樣本，結果呈陽性。

資料來源：衞生署及醫管局（香港01製圖）

該男子發病後，曾到文華東方酒店理髮店修髮。（文華理髮店圖片）

港府上月19日實施海外抵港人士檢疫安排，從中國以外所有地區抵港人士均需接受檢疫。根據相關指引，受檢疫人士須每天兩次自我量度體溫，記錄身體狀況，以監察個人健康。衞生防護中心會提供24小時專線予受檢疫人士，當他們有發燒或其他症狀應即時聯絡專線報告身體狀況，經評估後有需要時會立即安排送院處理。

事實上，該男子並非涉嫌「隱暪病情」首例，今月初一名39歲尼泊爾孕婦發病後，在等待醫院深喉樣本化驗結果期間，仍有如常外出，亦曾前往日間醫療中心的婦產科覆診。

大律師陸偉雄指，現時相關法例未有條文限制家居檢疫者必須就醫學病徵作出呈報，故該男病人毋須負上刑責。他又指，患者亦未必知悉自己患病，「佢可以係因為無發燒，相信自己無病，加上有咳唔係肺炎唯一病徵。」他又指，現有法例不夠嚴謹，未如理想，建議應以預防勝於治療為大原則，「要比小心更小心。」他指可將懷疑有病徵但未有如實申報者，納入檢控範圍，提高阻嚇力。但他直言，現時相關法例真空，「遠水不能救近火」，只能靠道德規範。

至於患者於潛伏期間曾踏足的商舖，可否進行民事索償？陸則指，商舖有法律空間可考慮行動與否，但需自行舉證，包括其所蒙受的損失與患者有直接關係，否則或難以成事。

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