新冠肺炎｜58歲患者到文華東方理髮　淨剪480元　住所月租3.3萬起

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（23日）新增兩宗個案。其中第1,036宗個案患者，上月24日美國三藩市返港後，於跑馬地藍塘道的服務式住宅The Ellipsis接受強制家居檢疫，期滿後之後曾出入多個地方，包括文華東方酒店2樓的文華理髮店、中環萬邦行牙醫診所、香港會所大廈16樓等。 翻查資料，於文華理髮店修髮至少需480元；The Ellipsis的月租由3.3萬至6.6萬元不等，提供房間清潔服務、床單及毛巾更換等服務，面積介約600平方呎至1,235平方呎。

文華理髮店修髮至少需480元。（文華理髮店圖片）

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文華理髮店浄剃鬚需440元

第1,036宗個案患者為一名58歲的男子，3月24日從美國三藩市乘搭CX893航班回港，之後於跑馬地藍塘道5至7號服務式住宅The Ellipsis接受家居隔離，在第三日出現咳嗽及失去味覺等病徵，但未有通報衞生署。完成強制檢疫14日後，患者於4月7日到香港會所大廈上班；4月9日到中環萬邦行剝牙；4月21日到文華理髮店修髮。

翻查資料，文華理髮店位於文華東方酒店二樓，專為男士提供傳統剃鬚和理髮服務，每次剪髮需460元，連同洗頭則550元；即使只是剃鬚，也需440元，修指甲則300元。

根據文華東方酒店資料，文華理髮店自1963年起已設立，裝飾充滿1930年代上海裝飾藝術的別緻風格，並有來自1960年代的原裝古典家具。店內有六張傳統理髮座椅，亦設有獨立私人空間的貴賓室可供選擇，提供傳統剃鬚和理髮服務及面部護理療程，形容「彷如一個私人男士俱樂部」。店方介紹，理髮團隊中，許多員工為其忠實客人服務幾十年。客人可在私人護理室享用舒適按摩、熱蠟脫毛護理療程及面部護理療程；還可在專用足部護理室的舒適環境中，享受酒店著名修腳師 Ben Cheung 提供的滬式足部護理服務。

58歲患者（第1036宗）日程。（香港01製圖）

確診者接受強制家居隔離時，居住於跑馬地藍塘道5至7號服務式住宅The Ellipsis。（李澤彤攝）

至於其工作場所，香港會所大廈16樓為德事商務中心，提供會議室租賃服務。

另外，根據網上的物業出租資料，服務式住宅The Ellipsis提供房間清潔服務、床單及毛巾更換，以及24小時入住登記服務和保安服務，內裏亦有健身室、游泳池及自助洗衣等設施。租金方面，月租由3.3萬元起，至6.6萬元起，面積介約600平方呎至1,235平方呎。

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The Ellipsis住客：而家度度都有確診個案

傍晚步出The Ellipsis的住客大部份均對同幢大廈有人確診不知情，但數名受訪住客均指不太擔心。一名住客直言「而家度度都有（確診個案）㗎啦」，他指是獲大堂保安員告知消息，又透露房間的清潔服務統一由管理公司提供。

The Ellipsis地舖是一間獸醫診所，職員稱暫未獲管理公司通報，但診所位置與住客出入口完全分隔，料事件未必對診所營運有太大影響。