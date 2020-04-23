張震遠自辯　商交所未有證監會要求的2億營運資金　需要四出撲水

被指是頭號「梁粉」的前行政會議成員張震遠，涉嫌在任商交所主席時，串謀下屬向證監會隱瞞商交所資金不足。他昨日被裁定表證成立，案件今（23日）在區域法院續審時，他選擇出庭自辯。張指，商交所於2011年批出自動化交易服務，原本計劃從事石油產品交易，但受到阻滯，最後改為作金銀的交易。證監所要求商交所有一定的營運資金，維數約2億元，但公司收入一直不足應付，故他要不斷「撲水」，後來有一名內地商人曾答應會注資，卻好夢未成，開出的支票未能兌現。

張震遠稱商交所收入不足應付證監會要求，故一直需要「撲水」。（朱棨新攝）

商交所需營運資金2億元

被告張震遠(62歲)作供時透露，於2008年成立商交所後，多番為公司尋找資金，最終工商銀行、俄鋁的母公司等，成為商交所的股東。而張本人則透過「新效控股」，持有商交所56%股份。同時，他亦為商交所的主席，而蔡達英則為財務總監。

於2011年4月，商交所獲證監會批出自動化交易服務，但有附帶條件，包括商交所需有相當於9個月營運資金，即約2億港元。

原本計劃從事石油產品交易

張又透露，商交所原本計劃從事石油產品的商品交易，但遇上阻滯，最終決定從事金和銀的商品交易。

惟他指，當時商交所的收入不足以應付營運開支，未能符合該附帶條件，證監會亦於2011年9月因此事致函商交所。

商人稱注資支票卻未能兌現

為解決此問題，商交所曾要求股東供股，以籌集3000萬美元資金，惟未能說服股東。張最終要負責其中的2600萬美元，並透過「新效控股」借貸。

但張仍需繼續解決商交所的資金問題，他於2012年認識一名商人戴麟懿，對方願意注資2億美元。惟2013年4月時，戴多番未能注資，其開出的支票亦未能兌現。

張震遠否認一項串謀訛騙及一項欺詐罪。串謀訛騙罪指張於2012年5月至2013年5月間，與蔡達英串謀詐騙證監會，不誠實地向證監會隱瞞，或沒有向證監會披露關於商交所財務狀況的重要資料，導致證監會沒有撤回給予商交所在香港提供自動化交易服務的認可。

欺詐罪則指張於2013年4月12至17日，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3000萬元款項，令佳富達財務蒙受不利或可能會蒙受不利。

案件明續。

案件編號：DCCC 718/2017