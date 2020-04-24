何栢良對團體舉辦五一遊行有保留　大聲說話時口罩或不能擋飛沬

新型冠狀肺炎疫情持續，本港1月至3月的失業率錄得4.2%，創逾9年新高。職工盟秘書長李卓人今早在電台節目指，今年大量市民失業，得不到政府援助，境況水深火熱，因此五一遊行意義尤為重大。他指，會繼續向警方申請遊行，若最終警方不批准，亦會上訴。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，根據現時本港疫情狀況，他對於五一舉辦遊行有保留，但六四及七一的遊行集會就可容後再評估。

李卓人在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，職工盟正申請五一遊行，惟警方勸喻他們取消，但他認為今年打工仔水深火熱，勞工權益被打擊，政府推出的「保就業」計劃沒有監管僱主如何使用政府的資助，前線員工未必能夠受惠，而失業者亦無支援計劃，因此希望透過遊行清晰表達訴求。

他指，職工盟會準備口罩予有需要的遊行人士，亦可四人一組，保持1.5米的社交距離。他認為，2005年有案例指出，警方以公安條例考慮遊行申請時，應不包括公共衛生的考慮，不應「無限僭建」條文。他亦認為，現時市民多了外出，逛街、去郊外遊玩，「社交距離同遊行唔係差好遠。」他指，若最終警方不批准遊行，亦會上訴，但若上訴失敗，就會用其他方法處理。

李卓人指，今年大量市民失業，得不到政府援助，境況水深火熱，因此五一遊行意義尤為重大。 （資料圖片）

而作為支聯會主席，李卓人指康文署稱暫不處理維園燭光晚會的申請，而警方亦指言之尚早。支聯會願意在集會中就衛生考慮作出更多安排，聽專家意見。而六四紀念館希望可以在限聚令解除後重開，料會在5月10日重開，今年內容會扣連去年的反修例事件及1989年的六四事件，主題是抗極權、抗專制。

何栢良指，根據現時本港疫情狀況，他對於五一舉辦遊行有保留，但六四及七一的遊行集會就可容後再評估。 （資料圖片）

何栢良：六四及七一遊行集會可容後再評估

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，根據現時本港疫情狀況，他對於五一舉辦遊行有保留，但六四及七一的遊行集會就可容後再評估。他解釋，需要連續28天沒有新個案，才等於社區傳播鏈被截斷；而且口罩大概只有95%、98%的過濾率，如果戴口罩大聲說話、唱歌，相關效用會再減低，可能會有飛沬濺出；另外，根據內地及冰島的研究，無病徵感染約佔50%至60%，但本港只有20%確診者屬無病徵，他相信本港有漏網之魚，或隱藏在社區之中。

另外，何栢良稱，昨天一名確診者在檢疫期間未有申報自己有病徵，他認為當局應諮詢律政司，研究該患者有無違法，他解釋，患者在檢疫期間，理應每天紀錄自己的體溫及健康情況，當局亦應有人負責致電檢疫人士了解他的健康情況，如果該患者虛報自己健康狀況，或有紀錄可尋，若發現資料失實，該患者或已違法。他指，政府對此應該零容忍，而該患者在檢疫期後曾經剝牙，他認為醫護人員雖然可能有足夠的保護裝備，但該患者剝牙後，飛沬仍在該空間飄浮，其後入房的客人就可能受感染。