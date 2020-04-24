六條離島持牌渡輪航線明年3月31日屆滿　運輸署今招標承辦5年牌照

六條主要離島持牌渡輪服務，包括中環─長洲；來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡；中環─梅窩；中環─坪洲；中環──榕樹灣以及中環──索罟灣航線，將於明年3月31日屆滿。 運輸署今日（24日）招標承辦上述航線，並分為兩個投標組合進行招標，牌照期營運權為5年，由明年4月1日起至2026年3月31日。新渡輪表示，會仔細研究標書以決定是否投標。

運輸署今日（24日）招標承辦六條主要離島持牌渡輪服務，牌照期營運權為5年，由明年4月1日起至2026年3月31日。（資料圖片）

6線分兩個投標組合進行招標

就上述航線的投標，運輸署表示考慮到現時六條航線的乘客需求、整體船隊要求、船隻調動彈性、營運效益等因素，並經諮詢離島區議會後，將以兩個投標組合進行招標，分別為組合一，包括中環─長洲、來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡及中環──梅窩航線；以及組合二，包括中環──坪洲、中環─榕樹灣及中環─索罟灣航線。

投標者須為各條相關航線各項票價提出建議，但每個票種的建議票價不得較其現行相關航線的票價水平高出超過5%，且需在標書中提供票價優惠建議。

需設手機App提供到達時間和剩餘座位數目

運輸署發言人指，當局藉六條主要航線新的5年牌照期內，提升服務水平。故投標者的建議須符合當局加強服務的要求，包括透過加開航班、延長服務時間等，以配合乘客需求。同時，亦需包括透過智能手機應用程式，發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目資訊等。

發言人續指，為維持六條主要航線服務可行、減低票價加幅對乘客造成的負擔、提升服務質素及推動建設綠色城市，將繼續為六條主要航線提供特別協助措施，以及推出新的船隻資助計劃以協助獲選的渡輪營辦商，分階段在2021年往後約十年間，為六條主要航線全面更新船隊及採用更環保的船隻。

而投標者必須把投標書放入密封的信封內，並在信封面註明上述招標編號、投標項目（及「運輸署署長收」。投標者須於今年6月30日中午12時前，把投標書放入位於九龍油麻地海庭道十一號西九龍政府合署南座十樓運輸署接待處側的「運輸署投標箱」內。逾期遞交的投標書概不受理。

根據以往慣例，渡輪服務牌照的批予及延續期限原本為3年，2018年當局經修訂的《條例》第29條規定，新批予或延續的牌照，每段牌照期最長為5年，總牌照期（即包括所有續期的期限）則不得超過10年，目的是鼓勵及便利渡輪營辦商作出較長遠的規劃及投資，從而改善渡輪服務的財務可行性及提升服務質素。