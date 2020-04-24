防疫基金｜中小學小賣部有8萬元津貼　飯盒供應商可享1萬元

新冠肺炎的疫情仍未完結，政府在1月中宣布，全港中小學、幼稚園及特殊學校停課，至今復課無期。教育局今日（ 24日）向各中小學發通告，指「防疫抗疫基金」 撥 款向學校的小賣部或食堂 提供一次8萬元的紓困資助；至於飯盒供應商雖持有食物製造廠牌照，並已獲第一輪津貼，但因業務是完全停止，故基金會再向他們發放1萬元。各營辦商必須在今年5月22日前向教育局申請有關資助。

因應停課關係，中小學的小賣部或飯盒供應商完全停止營業。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

營辦商只將飯盒加熱或蒸熟不獲資助

小賣部或食堂的營辦商，以及飯盒供應商在申請時，須有學校在申請表格上簽署及蓋印。同時申請者必須是在今年1月前，已為學校提供服務，遞交申請時合約亦必須仍然有效。



合資格的餐飲供應點營辦商須於註冊的小學、中學或特殊學校校舍內營運小賣部或食堂。小賣部是以售賣包裝食物和飲料為主的商店； 而食堂必須在設置校舍內的廚房即時烹調食物並設堂食， 兩者均須在學校的正常上課日提供服務， 其員工均非由學校聘用的人員擔任。如營辦商僅在校內將預先製作的飯盒加熱或蒸熟，則不列入今次資助內。

至於合資格的飯盒供應商須領有食物製造廠牌照， 並於正常上課日向註冊的小學、中學或特殊學校提供午餐飯盒， 而為個別活動或間中向學校提供飯盒的供應商則不包括在內。

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