新冠肺炎│新民黨倡推第三輪防疫基金　向自由職業者等派3萬元

政府就住新冠肺炎疫情嚴重，曾先後推出兩輪防疫基金，第二輪基金金額更高達1,357億元。新民黨今日（24日）召開記者會，交代與政務司司長提出政府應推出第三輪紓困措施的建議。 新民黨主席葉劉淑儀認為，推出兩輪紓困措施後，依然有港人未能受惠，包括自由職業者、65歲以上僱員、沒有供強積金的自僱人士、長期散工等，故此提議政府向上述人士發放每月5,000元津貼，為期6個月，為這些「漏網之魚」提供協助。葉劉淑儀認為政府儲備「有能力使多些少，唔使太計較」，認為在艱難的時刻下應該補助上述人士。

倡寬免稅款鼓勵商舖業主減租

葉劉又建議，政府應鼓勵商舖業主減租，當局可以按租金調整提供相應比率的利得稅寬免，寬免幅度可以隨租金下調比率提高，或主動調低稅率，強制商舖業主將政府提供的寬免全數用作補助租戶租金。另外，她又建議政府向外傭代理公司提供8萬元的資助，估計現時合資格的公司有650間以上，預計涉及金額5,200萬元。

新民黨副主席黎棟國則表示，現時政府向每名前線保安及清潔工每人每月1,000元，為期4個月，但每幢大廈只有6個名額。他指當受聘員工人數超出6個時，申請人不能平均分配津貼，而是要自行支付餘下員工的資助。他稱新民黨建議政府容許申請人平均分配資助。