張建宗：立法會內會長期停擺　議員惡意「拉布」　有破壞　沒建設

政務司司長張建宗指，立法會內務委員會前日（24日)繼續在郭榮鏗議員主持下，進行第16次會議，但仍未能選出正副主席，延耗六個月，毫無寸進；部分議員明顯玩弄程序，千方百計阻撓選舉，令內會癱瘓，多項法案無法繼續審議，蓄意窒礙政府施政，令人極度憤慨和失望。 他指，立法會內會長期停擺，以致多項與經濟和民生息息相關的法案及附屬法例未能在內會處理，嚴重影響立法會運作及履行憲制職能，整個議會運作失衡，偏離了在《基本法》下立法會應該履行的職責，惡意「拉布」的議員可謂「有破壞，沒建設」。

張建宗以「落實惠民措施 停止惡意拉布 盡快重回正軌」為題撰寫網誌，他指，正當政府為民生經濟竭力向前走的時候，立法會內會前日繼續在郭榮鏗議員主持下，進行第16次會議，但仍未能選出正副主席，延耗六個月，毫無寸進；部分議員明顯玩弄程序，千方百計阻撓選舉，令內會癱瘓，多項法案無法繼續審議，蓄意窒礙政府施政，令人極度憤慨和失望。張建宗指，他們以全港市民的福祉為注碼，不負責任，目的昭然若揭。

張建宗指，根據《基本法》第七十三條，立法會的其中一個重要職能是制定法律。內會是立法會負責執行其憲制職能中攸關重要的一環，旨在為立法會大會的會議作準備，包括決定是否成立法案委員會審議已提交立法會的法案。

立法會內會長期停擺，以致多項與經濟和民生息息相關的法案及附屬法例，如增加產假日數，未能在內會處理，嚴重影響立法會運作及履行憲制職能。整個議會運作失衡，偏離了在《基本法》下立法會應該履行的職責，惡意「拉布」的議員可謂「有破壞，沒建設」。

「政治攬炒」只會令香港進一步陷入困境

張建宗表示，如「拉布」持續下去，最終所有未完成審議的法案，在立法會任期完結時即告失效；「拉布」的議員罔顧公眾的利益，嚴重浪費社會資源。現時的立法會亂局持續，「政治攬炒」只會令香港進一步陷入困境。立法會停擺不符合廣大市民的期望，損害香港的利益。他強調，香港已沒有繼續內耗的本錢，「必須撥亂反正，讓整個議會盡快重回正軌」。