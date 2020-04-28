五一黃金周│東涌及海怡半島Outlet無遊客　店員：多見港人涼冷氣

旅客一向喜歡到特賣場（即Outlet）購物，認為相對實惠，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，旅客難以入境，本港將會面臨一個沒有內地客的「五一黃金周」。 《香港01》記者先後到東涌東薈城及海怡半島特賣場了解情況。有東薈城店舖售貨員說，近兩星期周六、日人流不少，大多為剛行山郊遊的香港人；但旺丁不旺財，對生意幫助不大，跌幅最少有6成，目前只能見步行步；有東涌居民則說現時出外「行得好舒服」，但明白不少人因此而「失飯碗」，直言不得自私，認為當局遲早會放寬入境限制，讓內地人回來購物。 海怡半島Outlet（新海怡廣場）多間店舖關門停止營業，幾乎所有服裝店均推出折扣優惠。在廣場餐廳工作一年半的周小姐表示，人流相比疫情前下跌約一半，服裝店於平日甚至空無一人，但周末本地居民顯著增加。

記者上周六（25日）中午到東涌東薈城視查，場內的人流並不算太少，但人與人之間的確可保持1.5米以上距離。（梁煥敏攝）

Outlet顧客不止內地客 店員：相信公司守得到

今年年初起新冠肺炎疫情嚴峻，自2月起對各地旅客實施不同入境及檢疫限制，來港人數跌至「冰點」，連帶相關行業帶來影響。一向以來，特賣場（即Outlet）多為出售早些季度滯銷衣服、手袋產品，主要客源多為旅客。《香港01》記者於上周六（25日）及本周一（27日），到東涌東薈城視察，周六中午時間人流不少，大多為一家大小或衣著輕便的市民，以往旅客逼入運動用品店購物、門外大排長龍的情境不再，店內顯得冷清得多。除食店外，其餘店舖實際人流不多。

商場三樓以售賣中價手袋、衣服為主，其中一所美國名牌手袋店的售貨員跟記者說，自2月陸續「封關」後，旅客數字跌至「零」，生意急急下跌，最少急挫六成，「其實上年社會運動（反修例示威）已經跌，今年仲驚，係有香港人買嘅，但都少好多，始終唔會人人去買，我無埋數啦，但都知最少少六成。」

眼見店外人來人往，未如所說的冷清，店員即說：「好多喺度住路過，星期六、日啲人行山之後行下涼冷氣為多。大家以為得大陸客買，其實連南亞人即菲律賓、印尼、泰國人都黎，而家無晒……」她慨歎現時情況的確實令人擔心，但相信公司守得到，作為僱員只能見步行步。

+ 5 + 4 + 3

另一出售美國品牌衣服的售貨員表示，三個月來的情況未見太大分別，「人流不多」。近日確診人數下降，遊人有所增加，該售貨員坦言若非本身有一班本地熟客的支持，難以「撐得住」；但同品牌的高檔次產品，銷情則差得遠，「始終價錢較高，幾千元幾萬元一個袋、嗰種款你唔會成日買，影響就大啦！」

對於有意見指下月可放寬內地人來港的措施，她顯得有點猶豫忐忑，「的確唔可能長期都咁嘅生意額，但的確係有風險，到時只能加強自己保護，盡量保持距離！」

疫情下行逛東薈城，不見旅客，的確舒適得多。（梁煥敏攝）

有居於東涌的街坊林女士與丈夫在商場遊逛，她說雖疫情持續，但仍不時外出購物指只要做好防禦，相信問題不大。對於近月遊客絕跡，對她而言認為「係好事，行得走得舒適多」，「如果你問我，我當然開心啦，舒服好多！以前好多遊客架，你知啦，某啲人係唔理其他人架，個篋真係車埋嚟會痛架，加上未知內地仲有無危險。」又指外出也不要太擔心「大步走」，不影響日日外出的心情。

但林提到，每日經過商場時也看到人流明顯減少，體諒對零售業有很大壓力，旅客「重返」是遲早發生，「我都唔可以自私嘅，佢哋好慘啦，到時我一眼關七，戴多個眼罩保護下，見到佢地走近就走開囉！」又說了解內地人的相法，同樣想盡快到東京購物，並已著力「儲錢」，疫情減退即起行。事實上，商場方面已增加促銷優惠，只要在場內購物200便可免費泊車，又以不同現金券吸引港人消費。此外，另一以內地團遊客為主要客源的九龍灣EMAX特賣場，沒有遊客的假日，同樣顯冷清。

海怡Outlet古董傢俬店老闆：月蝕五位數字

記者於本周日（26日）亦到海怡半島Outlet（新海怡廣場）觀察，發現多間店舖關門停止營業，幾乎所有服裝店均推出折扣優惠。失去自由行遊客後，廣場的人流稀少，大部分為港人及在港居住的外籍人士購物，僅得數名操普通話的顧客。

經營22年古董傢俬的陳先生感嘆：「今年生意真係唔得喇！」他指以往的顧客八成為外國遊客、兩成為內地人，同時受物流運輸的影響，訂購的服務亦無法維持，因此收入下跌一半，計除工資、營運工廠、租金等，每個月蝕五位數字。他指若顧客要求減價，「當然有得傾啦」，並透露最多可講價至八折優惠。

記者到海怡半島Outlet（新海怡廣場）觀察，發現多間店舖已關門停止營業，幾乎所有服裝店均推出折扣優惠。（歐陽德浩攝）

當日到廣場消磨時間的吳先生指，觀察到折扣優惠增多但不吸引，不會購買無必要的物品。他又指行街的人較多，消費的人少，又指疫情持續多個月，「冇可能成日唔出街，唯有自己小心啲。」而在廣場餐廳工作一年半的周小姐則表示，人流相比疫情前下跌約一半，服裝店於平日甚至空無一人，但本地居民於周末顯著增加。