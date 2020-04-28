五一黃金周│土瓜灣藥房半黑營業省支出　留守老闆：似一鋪清袋

新冠肺炎下由內地入境香港須強制檢疫14日，持7人簽證的自由行旅客，今年五一黃金周變相無法來港。 九龍城碼頭、土瓜灣至紅磡一帶，一向為內地團聚集、用餐及購物重地，《香港01》記者上周六（25日）到現場視察，以往團體用餐的的酒樓大多已經暫停營業。有藥房只半開鐵閘繼續營業，老闆羅先生呆坐半日，進來購物的街坊不多，「嗰日好嘅，咪賣到十盒八盒口罩，點捱？好似一鋪清袋，仲要借銀行貼錢！」但數十萬貨品不能轉手、租金仍要交，加上希望伙計能繼續打拼，單獨一人繼續守住迎對黃金周。他樂觀說：「我點都等下啦，6月啦，大陸團陸續開啩！最多咪破產，有命就可能有希望。」

我諗大陸唔會想香港死嘅！我而家係同疫情鬥長命，唔死有命就已經好好啦，有命仲有得捱，仲有希望嘅！ 土瓜灣藥房老闆羅先生

土瓜灣以往專門招呼內地遊客的食店、酒樓，向來門庭若市，現時已關門，顯得冷清。（梁煥敏攝）

藥房部分燈光不開 節省電費

多年來內地團興起開始，土瓜灣至紅磡一帶為行程「重地」，為他們帶來用餐、購物，上船遊維港於一身的「好地方」；藥房、酒樓及金行門庭若市，人車爭路、居民與旅客爭路的情況、爭執發生多年。《香港01》記者上周六（25日）到現場視察，沿路最少5所主要招待內地團的酒店暫停營業，店內空無一人，亦未見有停業告示；朱古力手信店及金行亦未有開業，有藥房半開鐵閘營業，為了減少用電，店內部份燈光無開，只有一兩人留守看顧。街上較以往整齊潔淨，但同時顯得冷冷清清。

土瓜灣美景街其中一間藥房，開半閘營業，老闆羅先生坐在店內待着，店內只開了半數燈。羅先生說，藥房開業7、8年，去年6月剛續租即發生反修例示威，旅客銳減，今年起疫情嚴峻，訪港人數跌至「冰點」，以遊客生意為主的藥房，主要客源消失了，現差不多每月白白交租，「唔好彩，嬲乜無用，你唔做，按金又收唔返架，你估業主又會放過你咩？」

羅先生獨自一人留在店內，他說店內的貨物眾多，一旦頓時離場損失更大。（香港01記者攝）

業主減租 賣口罩「撐起」店舖

羅老闆說，去年跟業主續約，近千呎舖位租金5萬元，疫情嚴峻下，近兩個月酌情減三成租金。現時每天出售十盒八盒、各近200元的口罩「撐起」，根本不能維持，「以往呢度啲遊客都唔係咩大客，只叫做足夠搵兩餐。而家一鋪清袋，仲要借銀行借錢。好在抗疫基金好似幫一吓，唔使死嘅！」他指店內的貨品太多，不能轉手，不願白白損失下只能捱下去，「我啲貨加埋成60萬呀，我點都等下啦！6月啦！大陸團陸續開啩！」

問他是否太樂觀估計疫情進展，羅說：「係一廂情願、係樂觀，但喊苦喊忽都無用！我諗大陸唔會想香港死嘅！我而家係同疫情鬥長命，唔死有命就已經好好啦，有命仲有得捱，仲有希望嘅！」本來10個伙計一同工作，現時停薪留職，羅只為他們供強積金「撐住」，望市道恢復可一同應戰，「我好唔捨得佢哋，跟我咁多年，我都想快啲好返。」

+ 7 + 6 + 5

土瓜灣附近大廈的保安員則說，以往一向有不少住客投訴旅客阻塞街道，同時影響公共衛生，但至去年反條例示威衝突開始，附近一帶的酒樓差不多即時停業，至今未恢復，直言「有辣有唔辣」，「對我嚟講當然好啦，以前好亂架！但佢哋要執笠就點都對一啲人生計有影響。」他認為只要疫情減退，示威衝突不復在，旅行團重臨，同樣爭議將會重返區內。