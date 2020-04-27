新冠肺炎｜何栢良：5月7日後可有條件豁免部份內地入境者14日檢疫

本港新型冠狀病毒肺炎近日疫情緩和，然而內地「五一黃金周」將至，不少人擔心若放寬入境限制會令疫情反彈。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（27日）於電台節目中認為，內地部分地方抵港人士在5月7日後可有條件下，豁免14日檢疫的安排。 條件包括與內地方面溝通及要求入境人士申報，抵港人士一個月內有沒有到過高危地區或是否屬高危群組，以及要求入境人士先做測試，有結果後才準離開；在港期間亦需戴口罩等。 另外，政府將安排自費包機接載滯留印度及巴基斯坦港人回港，何栢良擔心回港港人或致另一波爆發，建議應安排港人到檢疫中心檢疫，完成檢疫後亦要再檢測，「如果就咁做一次檢測就家居隔離會好危險」。

▼限聚令升級延長▼

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何栢良今日於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中，表示現時疫情仍未完結，而內地及本港情況緩和，但廣東地區有零星確診個案，亦有不少無病徵感染人士。他舉例指，廣州最近進行大規模排查，包括曾有兩宗個案以上大廈或場所的非緊密接觸者，結果有1000分之一人為確診無病徵感染人士，他預期五一後感染或會「多番啲」。

何認為，在5月7日「限聚令」完結後，可考慮有條件下放寬抵港14日檢疫的安排。他提出放寬安排只適用內地部分社區傳播已中斷地方，即已相當長時間沒有確診病例及沒有發現無病徵感染者，以及入境人士入境前一個月沒有進出高危地區，而落實必須經內地相關部門取得可靠資訊。

何栢良認為，內地部分地方抵港人士在5月7日後，可有條件下豁免14日檢疫的安排。（資料圖片／黃舒慧攝）

另外，他建議入境前亦要取「鼻咽拭子」做檢測，未有結果前不准進入社區，因鼻咽拭子測試較深喉唾液準確，「少啲假陰性情況」。另外，在港期間亦要與港人一樣，除飲食外其餘全部時間必須佩戴口罩。

近期本港出現有個案「復陽」情況，何栢良指不少地區，如內地及意大利等亦有此情況，約2%出院個案相隔長時間檢測再對病毒呈陽性，部分人更有病徵。由於病人出院後或與家人共住，可為家人進行檢測，以了解復陽人士有沒有傳染性。