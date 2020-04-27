新冠肺炎．專訪│何栢良指可逐步重開關口　評林鄭3月前表現零分

2019年除夕，湖北省武漢市發通告披露有27宗不明原因肺炎；1月1日，武漢一個小區「華南海鮮城」竟然需援引國務院《突發公共衞生事年應急條例》指令休市。後來3個多月發生的事情，港人以至全球人們，都親身感受了世紀疫症的威力。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良接受《香港01》專訪時回憶道，去年除夕已判斷傳染病大事降臨，心知不妙。經過2003年沙士疫症的他，選擇積極應對，「用悲觀方法，好多嘢會唔開心，日子會好難過。」何栢良讚揚市民團結自救，走過搜購口罩的難關。他明言，現時本港疫情漸紓緩，5月7日之後有望逐步放寬限制人群聚集的措施，並逐漸重開部份關口，惟短期內市民仍然需要戴口罩。 （抗疫系列報道）

三本書（沙士調查報告）我都由頭到尾讀咗一次......讀返歷史，你先會記得當年衰咗乜嘢，先知道點樣做得好啲 何栢良

甫爆出不明原因肺炎，何栢良隨即重讀2003年沙士的三個專責小組調查報告。（黃舒慧攝）

對比當年沙士 今次市民諗辦法自救成關鍵

世紀疫症率先在武漢爆發，自內地科學家破解了基因圖譜，這不明肺炎病毒後來被世衞命名為SARS-CoV-2，病症名稱則叫「COVID-19」，中文謂「2019新型冠狀病毒病」。

何栢良形容這是百年一遇的疫症。如今，仍然未有明顯證實有效藥物，疫苗仍有研發當中，「好消息暫時都係欠奉！」然而，他不會悲觀應對，「經歷咗呢幾年，特別係舊年香港反修例事件，慢慢都要調節返個心態。」他說醫護不會輕言放棄抗疫，正如不會放棄難醫的病人。

他坐言起行，內地甫爆出不明原因肺炎，他隨即重讀2003年沙士的三個專責小組調查報告，包括醫院管理局、政府、立法會專責小組，「三本書我都由頭到尾讀咗一次」，「讀返歷史，你先會記得當年衰咗乜嘢，先知道點樣做得好啲。」不過，當年與今年一樣，面對疫症，起初大家都驚，醫院病床數目都差無幾。然而，人心也許已不同。依何栢良觀察，由今年1月開始，「香港人都可以話對政府死咗條心，大家都疊埋心水諗辦法自救」，不會待政府推出措施。他形容香港人團結及千方百計搜羅口罩，令香港的疫情相對歐美輕好多。

▼新冠肺炎爆發初期內地情況▼

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轟政府防疫措施不合邏輯

港府在1月21日宣布，由武漢抵港的飛機航班乘客入境必須填寫健康申報表，但乘搭高鐵來港則毋須提交申報表，何栢良直言做法不合邏輯。

1月22日，本港出現首宗「高度懷疑個案」，這名39歲內地男子正正是由武漢乘高鐵到香港西九站後不適送院，翌日確診。但衞生署署長陳漢儀曾在1月23日政府記者會仍然提到，在普通社交場合不必戴口罩；特首林鄭月娥在2月5日公開承認採購口罩不成功，揚言公務員的口罩「戴咗都要除返」，全城譁然。

2月初港府終關閉部份陸路口岸，3月19日起要求機場入境旅客強制家居檢疫，其後3月底有「限聚令」、「限客令」，暫時直至5月7日為止。

點解澳門做到，內地做到，我哋做唔到（快速應變）？ 何栢良

對於政府的表現，何栢良說市民心中有數，不願逐個官員評分。（黃舒慧攝）

3月起給林鄭評分「唔會畀零分」

對於政府的表現，何栢良說市民心中有數，不願逐個官員評分，又認為抗疫是否成功取決於掌握民情。唯獨特首林鄭月娥，何栢良感到失望，就她在1月、2月表現，何栢良給予零分， 「我哋對佢有期望，你對佢無期望就唔會畀0分」，「點解澳門做到，內地做到，我哋做唔到（快速應變）？」

他說，港府在3月之後政府有很多措施，是有進步，宣傳、教育有好大進步，雖然較內地、澳門為慢，但對於香港邊境的措施逐步收緊了。3月起給林鄭月娥有否加分？「特首呢，3月我唔會畀零分，但我未決定到畀咩分。」

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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力諫封關不獲高官理睬 何栢良：歷史證明措施正確

反應慢的，還有世界衞生組織。2020年1月至4月，全球疫情確診數字經歷高山，卻未見低谷。由1月23日武漢封城，後來逾百個內地城市亦宣布經濟及群眾活動停頓。2月初至3月初，疫情直撲日本、韓國、伊朗、意大利，以至英國、美國等多個國家。3月11日，世衞終於宣布新冠肺炎「全球大流行」，這姍姍來遲的決定，罵聲不絕。

多國封城，航班停飛，出入境人流跌至低點，全球傳播鏈至今未休止。截至4月25日，全球確診病例已增加至278萬宗，死亡人數超過19萬。

香港民間及醫護曾經力諫「封關」、全民戴口罩，初期未得到港府採納；歐美曾經有當地人取笑亞洲面孔的人戴口罩。時至今日，不少爆發疫情的國家都封城，建議人們外出戴口罩。有份提建議的何栢良說，歷史證明這些措施是正確。

何栢良說，歷史證明防疫措施是正確。（黃舒慧攝）

可重開部份關口 惟香港不可「不設防」

何栢良形容全球疫情尚未見頂，港人不宜過早放鬆，但認為5月7日之後香港有曙光，可以放寬部份限制社交的措施，惟短時間內出街仍然需要戴口罩。他稱，香港可以逐步重開出入境關口，陸路邊境要慢慢重開，可以參考上海、北京及澳門恢復市面部份活動的做法。

澳門截至4月25日已連續17日無新增輸入個案，連續28日無輸入關聯病例，至少80日沒有本地感染個案，累積45宗確診個案，其中43例為輸入病例，2例為輸入關聯病例。澳門政府宣布陸續復課，高中教育階段計劃於5月4日開始復課，初中教育階段則計劃於5月11日開始復課。

但何栢良強調香港不可「不設防」，因為香港是國際城市，倘不謹慎會可能出現超級傳播，直言新加坡的外勞宿舍爆發疫情導致每日新增逾千宗個案，而香港有不少環境擠逼的劏房，港府需要防範出現新加坡的類似情況。