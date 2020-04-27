新冠肺炎．專訪│何栢良變身抗疫KOL　獻上第一次玩FB直播　

談起2003年沙士不少醫護感染，17年後的今日，何栢良醫生仍會眼紅紅。有份調查沙士感染途經的他不希望2020年歷史重演。因此，過去3個多月，何栢良變身抗疫KOL，上電台節目、拍短片、開facebook 直播，更製作WhatsApp錄音，為宣傳防疫資訊積極非常，較港府的宣傳攻勢更為「入屋」及迅速。 （抗疫系列報道）

出位、激進？ 何栢良：只是不想歷史重演

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良的言論，總令人覺得較其他專家「出位」、「激進」，但也似乎快人一步，在Facebook、接受傳媒訪問亦不留情面批評政府反應慢，用字不斷升級，由1月、2月的「病毒唔等人」、「全面封關」，3月起嚴詞要求「社交戒嚴」、「戰時狀態」應對，要當疫戰打，促強制戴口罩。

被問到是否言論過激，何栢良強調說話斯文，目的是不希望重演2003年沙士。他過去數個月，都忙於製作防疫資訊，皆因他確信要戰勝這場世紀疫症，沒有市民一起行動，任何政府措施都難奏效。在1月23日「武漢封城」後，他知道事態不妙，隨即呼朋喚友，他亦獻出「第一次」做FB直播，與李俊輝醫生一起教導市民正確戴口罩、洗手及搓酒精方法。他回憶道，當天臨時上陣，眾志成城，有不相識的IT界有心人，請纓趕到瑪麗醫院辦公室幫忙。其後他又邀請不同朋友及外傭粉墨登場，以多國語言教導勤洗手及戴口罩。

過去數個月，何栢良都忙於製作防疫資訊。（黃舒慧攝）

何栢良醫生邀請朋友的外傭以印尼語，宣傳抗疫資料。（facebook截圖）

何栢良間中會錄音解說最新疫情發展。（黃舒慧攝）

FB帳戶追蹤者急升逾10倍

另一社交媒體WhatsApp 貼圖 (Stickers)亦有何栢良的身影。他的頭像改圖為抗疫小戰士、或配以防疫標語，其朋友更協助將何栢良抗疫Stickers於Google Play上架，方便市民於親友之間廣傳。間中他又以磁性聲音錄音解說最新疫情發展，「2020年4月24日下午5點15分，我係何栢良醫生......」，專家身份爆紅，他的聲音更引來不明人士冒充，以假健康資料誤導，害得他要不斷澄清，現時他只好減少傳錄音。

何栢良搖身已變微生物界KOL，其FB帳戶追蹤者急升逾10倍，由本來約1,000人，增加至現時的約12,000名追蹤者。亦有熱心市民特意寄信至瑪麗醫院，向他提供防疫中藥藥方、以及感謝信。有讚亦有彈，他透露「藍黃」政見支持者都有向他表達意見，他直言不會介意。

WhatsApp 貼圖 (Stickers)亦有何栢良的身影。（黃舒慧攝）

飯壺買飯 支持環保

「限聚令」之下，這位微生物科專家的抗疫日常都會受影響。他表示醫院餐廳都只限一張枱坐一個人，而每日叫外賣餐盒不環保，他選擇提起不鏽鋼飯壺買飯，泡一杯學生送的普洱茶，以慰臟腑。專家亦有如市民搜購布口罩、消毒口罩的時候，他說2月時送口罩予親友，回家他以獨特高科技消毒口罩及衣履，但他叮囑記者不能公開方法，因為一般市民較難模仿。